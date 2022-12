Pulls, séjour dans un palace, chocolat, liqueur... Nos 7 idées de cadeaux 100% monégasque à offrir à Noël

À l’approche des fêtes, qui n’a jamais buté sur un ou plusieurs cadeaux restant à offrir? Un oncle, une nièce, un membre de la belle-famille... Ces lignes sont un petit coup de pouce modeste pour ceux qui seraient en panne d’inspiration ou à qui veut bien se laisser porter. Des thèmes et des budgets les plus variés possible, voici 8 idées qui pourraient vous plaire.

1. Une liqueur à la caroube à la Distillerie de Monaco

C’est un cadeau plutôt festif et qui se décline de plusieurs belles manières. Et, qui plus est, 100% local. La Distillerie de Monaco a concocté une recette de liqueur à base de caroubes, fruit de l’arbre national de Monaco.

On y retrouve des notes de réglisse, de pruneau, de chocolat blanc, café ou caramel. On peut le goûter seul en digestif, en cocktail ou bien en café monégasque à la manière d’un Irish coffee avec de la crème fouettée. D’autres produits comme la liqueur d’orange ou du gin sont aussi disponibles.

2. Des bières monégasques à partager