Prix modérés et clients prestigieux, ce restaurant de Nice propose un burger qui cartonne

Ici, on peut régulièrement apercevoir Franck Cerutti, ancien chef du Louis XV à Monaco. Ou bien Dominique Le Stanc, toqué qui avait quitté le Negresco et ses deux étoiles Michelin pour reprendre La Merenda, superbe table niçoise voisine de Bubu. Le jour de notre visite, c’était Sébastien Nespolo, le patron du très en vue restaurant Nespo, venu dévorer un burger et des frites maison.

Un goût de perfectionnisme

à vrai dire, on avait peu de doutes. Quelques heures plus tôt, on avait vu Nadir Benbernou, le "papa"de Bubu, préparer et enfourner ses buns. Le perfectionnisme, c’est le dada de cet autodidacte girondin de 42 ans, installé depuis longtemps à Nice. "J’ai grandi à la campagne, avec ce goût naturel. Avec mes souvenirs et ce que j’ai appris, j’ai voulu retrouver ça", glisse-t-il.

Depuis l’ouverture de son restaurant, en mai 2019, il a affiné ses recettes, avec une conviction : "Je me disais qu’on avait tout en France pour faire un meilleur burger qu’ailleurs. On a des produits aux origines très protégées, une grande maîtrise des cuissons et le meilleur savoir-faire pour le pain. Il fallait ‘‘juste’’ trouver la bonne combinaison, maîtriser les équilibres de goût, de texture."