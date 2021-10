Pourquoi le prix de la baguette de pain va-t-il encore augmenter?

Bonjour Philippe,

Le prix d'une baguette de pain devrait en effet augmenter de 5 à 10 centimes dans les prochaines semaines. Cause principale, la hausse du prix du blé, qui a flambé de 30% en un an. De fait, la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française (CNBPF) estime "logique" que certains boulangers et revendeurs décident de répercuter cette hausse sur leurs prix de vente.

Mais ce n'est pas la seule raison qui explique cette hausse, une constante depuis plus d'un siècle. En effet, si les chiffres du début du vingtième siècle sont difficiles à trouver (parce que le pain était davantage consommé, et pas sous la forme de baguettes), le prix d'une baguette en 1955 était de 4 centimes d'euros, puis 40 centimes en 1985, 58 centimes en 1995, 75 centimes en 2005, 86 centimes en 2015. Enfin, il atteint aujourd'hui, en 2021, 89 centimes en moyenne.

Suivant la loi de l'offre et de la demande, le prix de la farine, ingrédient principal du pain, a également augmenté, cette année ayant été particulièrement difficile pour les récoltes. Mais ces dernières ne sont pas les seules en cause: l'augmentation des prix de l'énergie (gaz et électricité) touche tous les Français, y compris les boulangers.

En parallèle, une autre dépense commence à peser lourd dans la balance: celles des emballages papier. Ces derniers étant presque en rupture de stock, ils ont vu leur prix augmenter cette année. Selon la CNBPF, même si un retour "à la normale" intervenait rapidement, il serait "difficile de revenir en arrière". Car il ne faut pas oublier que les salaires ayant augmenté, "cette hausse du prix du pain permettra à peine de les compenser".

