Pourquoi ça matche pour les commerces autour de l'Allianz Riviera à Nice

Ikea n’a plus l’exclusivité de l’esplanade sur laquelle le géant suédois du meuble et de la décoration vit sa vie lancée il y a un an tout rond. Depuis le début de cette année, d’autres enseignes se sont installées de part et d’autre de la façade bleue et jaune.

Apportant un nouveau profil et surtout un nouvel essor à ce secteur de l’Ouest niçois en pleine mutation économique et urbanistique, fédérant le centre commercial Nice Valley, des nouveaux logements et le stade Allianz Riviera. C’est d’ailleurs ce nom, très exactement "Allianz Riviera commerces rue Jules Bianchi et avenue Pierre de Coubertin" qui porte le projet de la vingtaine de commerces – 19 exactement – pour l’équipement de la maison et le bien-être, la restauration et l’alimentation, la coiffure et le loisir.

En duo avec Hugo Lloris

Ces alvéoles appartiennent au groupe Forel Immo, foncière familiale spécialisée dans la promotion et l’investissement commercial entre Lyon, Valence, et désormais la Côte d’Azur. Son fondateur, Nicolas Forel, n’est pas seul à revêtir le costume de bailleur. Il a un allié de taille : le footballeur niçois Hugo Lloris. "Ensemble, détaille Nicolas Forel, nous avons créé une société commune, Nice Développement 12, société dans laquelle nous sommes deux associés. Hugo apporte de vraies connaissances sur la finance et la gestion. Il a vécu toutes les phases de travaux à travers des points que je lui ai périodiquement transmis."

Forces en synergie

Voilà donc le propriétaire à deux têtes des murs des commerces du pâté de maisons. À l’exception de ceux d’Ikea, qui possède ses propres murs. Quant à Nice Valley, les murs appartiennent à une foncière américaine. "On m’a présenté le projet, dont la commercialisation n’était pas évidente, poursuit Nicolas Forel. Mais il y a le stade, Ikea, Nice Valley et surtout, la ligne 3 du tramway qui va jusqu’à Saint-Isidore. Actuellement, on est en phase de lancement, mais le site est en devenir et appelé à prospérer."

Des indépendants et des Niçois

À qui sont loués les murs, livrés bruts de béton, à charge pour les locataires de les mettre en scène ? "A des enseignes que j’ai choisies en concertation avec la Ville de Nice et à l’encontre des tendances nationales. On ne voulait pas aller sur les franchises. Subway est une exception. On préfère des indépendants comme le boulanger, qui fait tout sur place. Plus de 50 % des commerçants installés sont niçois. À ce jour, il nous reste un lot à louer."

Du vert et de la signalétique en vue

Photo Patrice Lapoirie.

Tout n’est pas terminé sur ce vaste espace dédié à la chalandise. Côté Pierre-de-Coubertin, on attend "de la verdure qui manque", selon l’opinion générale des commerçants installés le long de cet axe. Elle ne devrait pas tarder. On l’espère pour le début de cet été. Mutation à prévoir également sur le versant opposé (côté Jules-Bianchi), où Nicolas Forel promet "un réaménagement en végétalisant l’allée, en lui donnant une signalétique efficace, une identité piétonne avec du mobilier urbain et un prolongement des terrasses. Ce qui nous permettrait de récupérer aussi les clients de Nice Valley".

Le stade a aussi son rôle à jouer. Il peut être une manne : "Les jours de matchs, les commerces de bouche ouvrent plus tard."

Le propriétaire-bailleur est aussi animateur : "Nos bureaux sont en cours d’installation. Ils proposeront un espace de coworking. Un collectif de commerçants doit vivre et on est là pour ça. Nous sommes sur du long terme et nous voulons que ça fonctionne."

Un propriétaire humain

Nicolas Forel, à la tête groupe Forel Immo, foncière familiale spécialisée dans la promotion et l’investissement commercial entre Lyon, Valence. Photo Patrice Lapoirie.

Le discours de Nicolas Forel ne semble pas être celui d’un être désincarné à la tête d’un groupe ne visant que le profit. Il tient des propos humains, normaux, bienveillants. D’ailleurs, ses locataires, en tout cas ceux que nous avons interviewés, parlent de lui en termes laudatifs.

Volubile, ce Lyonnais quinquagénaire est issu de plusieurs générations de commerçants. Un grand-père boucher, un père dans l’électroménager. "Moi, j’étais livreur..."

Il a commencé au bas de l’échelle en parfait autodidacte. "Ensuite, avec ma sœur, nous avons repris les commerces de mes parents. Peu à peu, nous nous sommes intéressés à des commerces déjà en place, puis on a créé des marques telles que Esprit Maison." Troisième étape : l’immobilier commercial. "On a fini par construire de nouveaux bâtiments. Actuellement, on gère les murs d’une cinquantaine de magasins. On achète brut, on thématise les espaces et on amène les différentes enseignes."

Un loyer trois fois moins cher que dans d’autres centres

Les commerces loués autour d’Ikea ont une surface variant de 80 m2 à 450 m2. Une alvéole moyenne occupe 150 m2.

Aucun pourcentage n’est prélevé sur le chiffre d’affaires des commerçants. Les loyers ? Nicolas Forel l’affirme : "Ils sont à diviser par 3 par rapport à d’autres centres commerciaux emblématiques de la Côte d’Azur."

Concrètement, le prix est de 380 euros le mètre carré hors taxe par an, plus "un mini loyer de 9 euros le m2 pour les terrasses".

Les baux consentis sont de 9 ans ferme et "tous les loyers sont progressifs sur les 3 premières années. Autrement dit, 380 euros, c’est le montant maximum".