Poissonnier, fromager, marchand de vélos... Comment La Turbie a su redynamiser son centre-ville

Valentin Lopez, trésorier de l’association des commerçants et des professionnels : "Fédérer les commerçants"

L’association des commerçants et des professionnels est née le 26 juin 2020. Elle englobe l’ensemble des personnes en activité sur la commune, des commerçants comme des professionnels de la santé ou encore des artisans.

Qu’est-ce qui vous a poussé en juin 2020 à créer cette association?

Au départ, lorsque l’on lance cette association, c’est pour s’assurer qu’aucun commerce ne mette la clef sous la porte avec la crise du Covid. L’association voulait également englober tous les professionnels. Nous étions là pour assurer un soutien et identifier les personnes en difficulté. Une fois la vague difficile derrière nous, nous nous sommes concentrés sur notre mission première.

Quelle est votre mission?

Notre mission est avant tout celle de s’occuper de la dynamisation du centre-ville, de le rendre toujours plus attractif et de maintenir une certaine activité en créant notamment des animations. Nous avons commencé par proposer des manifestations sur les terrasses, comme des groupes de musique ambulants. Elles ont rencontré un franc succès et ont contribué à maintenir le dynamisme. Nous sommes également là pour connaître les besoins des commerçants et répondre aux demandes autant que possible. Enfin, nous sommes là pour accompagner les projets et les écouter, encadrer les initiatives !

Les commerçants disent bien s’entendre entre eux, ce n’est pas toujours le cas partout. Comment faites-vous?

Nous sommes là aussi pour fédérer les membres de l’association entre eux et les commerçants entre eux. Nous essayons des choses. Par exemple, le 26 novembre dernier, nous avons décidé de fêter le Beaujolais nouveau avec les habitants. C’était une première. Elle était organisée par les commerçants qui ont tous contribué. Ils proposaient un plateau à 25 euros avec des produits qui sont les leurs et à déguster accompagné de bons vins. Elle se tenait à la salle des fêtes. Nous avions comme objectif 150 personnes et ce dernier a été atteint. L’ambiance était bonne et elle a clairement créé et serré des liens.