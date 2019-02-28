PHOTOS - Bolides, prototypes, véhicules électriques... voici le casting du 3e Salon international de l'automobile qui ouvre ce jeudi à Monaco

Un conseil : ne venez pas trop couvert. Contrairement à l’an dernier, le soleil brillera sur le 3e Salon international de l’automobile de Monaco, qui s’ouvre ce jeudi sur le port Hercule.
Et sous les tentes transparentes qui abritent les quatre…
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