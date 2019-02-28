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      PAR Arnault COHEN Mis à jour le 28/02/2019 à 08:12 Publié le 28/02/2019 à 08:12
      Mis à jour le 28/02/2019 à 08:12 Publié le 28/02/2019 à 08:12
      Les derniers préparatifs, hier, avant l’ouverture du 3e Salon de l’auto, ce jeudi.

      Les derniers préparatifs, hier, avant l’ouverture du 3e Salon de l’auto, ce jeudi. Photo A.C.

      PHOTOS - Bolides, prototypes, véhicules électriques... voici le casting du 3e Salon international de l'automobile qui ouvre ce jeudi à Monaco

      Par Arnault COHEN Le 28/02 à 08h12 MàJ 28/02 à 08h12

      Le 3e Salon international de l’automobile de Monaco s’ouvre ce jeudi sur le quai Albert-Ier. On vous montre ce qui vous y attend

      Un conseil : ne venez pas trop couvert. Contrairement à l’an dernier, le soleil brillera sur le 3e Salon international de l’automobile de Monaco, qui s’ouvre ce jeudi sur le port Hercule.

      Et sous les tentes transparentes qui abritent les quatre…

      La suite du direct