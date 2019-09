PHOTOS. 13 lieux incroyables sur la Côte d'Azur qui sont à louer sur Airbnb

Un château les pieds dans l'eau... À Roquebrune, le château Diodato Riviera est l'une des résidences les plus privées de la côte.

Piscine à débordement avec vue plongeante sur la mer Méditerranée, en plus de toutes les commodités les plus luxueuses, cette demeure dispose même d'un accès privé à la plage.

Vous pouvez y louer un appartement , y dormir à quatre et vous en sortir pour un peu plus de 200 euros par nuit et par personne.

La Turbie