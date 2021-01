Peut-on échanger les chèques vacances périmés?

Bonjour Janine,

Depuis le 1er janvier 2021, les chèques vacances émis en 2018 sont périmés. Cela ne veut pas dire qu'il faut les jeter!

Contrairement aux tickets restaurants, dont la validité a été prolongée jusqu'en septembre 2021, les chèques vacances et les e-chèques vacances sont échangeables. Il vous suffit pour cela d'effectuer la demande directement sur le site de l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV), après avoir créé un compte et renseigné les coordonnées nécessaires.

Une fois la demande validée, un coupon, à conserver, la certifie et vous pouvez envoyer les titres non valides et attendre les nouveaux. Petit conseil: évitez d'envoyer tout le carnet. Conservez les talons ou une preuve que ces chèques existent dans l'éventualité où il y aurait un problème avec le courrier.

Au moins 30 euros, jusqu'au 31 mars

Certaines conditions toutefois. Seuls les chèques émis en 2018 font partie de cette offre, ceux émis en 2019 ou en 2020 sont encore valides. Vous devez effectuer votre demande avant le 31 mars 2020. Le montant des chèques doit être supérieur ou égal à trente euros pour effectuer le changement. L'ANCV prélèvera dix euros de commission sur ces titres.

Les nouveaux chèques vacances, valables jusqu'en décembre 2022, arrivent dans un délai d'un mois.

Bonne journée