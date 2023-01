Panier anti-inflation: quels pourraient être les produits concernés par ce projet du gouvernement?

Parmi les pistes à l'étude pour amortir les effets de l'inflation, qui a renoué en 2022 avec des niveaux inédits depuis les années 1980, "l’une des possibilités, c’est d’avoir un panier de produits de première nécessité d’une vingtaine de produits, que la grande distribution s’engagerait à vendre presque à prix coûtant", a indiqué le ministère du Commerce.

Si les produits ne sont pas encore définis, le projet n'en étant qu'au stade de l'ébauche, l'entourage de la ministre Olivia Grégoire a dessiné quelques pistes. "Ça va de l’hygiène bébé à l’hygiène adulte, aux produits laitiers, aux produits frais, aux pâtes...".

Vingt références sur 20 à 30.000 références

S'il voit le jour, le dispositif s'appliquera à "une vingtaine de références sur 20.000 à 30.000 références en magasin", ce qui ne devrait pas pénaliser excessivement les marges des distributeurs, souligne le ministère.

Ce panier anti-inflation s'inspire de ce que le gouvernement grec a mis en place depuis quelques mois. Sur place, les prix des produits concernés ont baissé de 25%.

Des distributeurs pour qui la donne a changé

Car du côté des distributeurs, on commence à grincer des dents fait savoir Le Parisien. "Les prix de nos fournisseurs vont augmenter de 15% en moyenne en mars. Avec cette loi, nous perdons l'avantage des grosses promotions et on nous maintient les 10% de marge. Aucun distributeur ne peut s'engager à ajouter à cela un panier de produits vendus à prix bas", fait savoir Michel-Edouard Leclerc.

Ce lundi, les députés doivent en effet étudier un projet de loi qui vise à "sécuriser l'approvisionnement des Français en produits de grande consommation".