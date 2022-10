Où trouver du carburant dans les Alpes-Maritimes? Le point sur la situation ce mercredi à la mi-journée

Après la journée de mobilisation de mardi, le mouvement de grève est reconduit dans trois des sites du groupe TotalEnergies. De son côté, le gouvernement a annoncé que de nouvelles réquisitions sont à prévoir ce mercredi et note une "amélioration sensible". On fait le point sur la situation dans les Alpes-Maritimes.