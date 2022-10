Où trouver du carburant dans les Alpes-Maritimes? Le point sur la situation ce mardi à la mi-journée

Des manifestations dans le cadre de la généralisation du mouvement de grève sont organisées ce mardi 18 octobre dans toute la France. La grève dans les raffineries ainsi que dans certains secteurs du public et du privé se poursuit, et la situation ne semble toujours pas s'améliorer à la pompe, malgré les réquisitions du gouvernement. On fait le point sur la situation dans les Alpes-Maritimes, ce mardi à la mi-journée.