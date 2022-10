Où trouver du carburant dans les Alpes-Maritimes? Le point sur la situation ce dimanche à la mi-journée

La grève, entamée depuis bientôt trois semaines, se poursuit dans les raffineries et dépôts du géant pétrolier, avec des conséquences importantes pour de nombreux secteurs d'activités affectés par la pénurie de carburants.

Près d'une station-service sur trois (27,3%) manquait d'au moins un produit samedi en France. Dans la région parisienne, la situation était plus tendue avec 39,9% de stations-service en difficulté, selon des données du gouvernement.

En revanche, le mouvement a été levé jeudi et vendredi dans les deux seules raffineries du groupe Esso-ExxonMobil en France, à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) puis à Gravenchon (Normandie), après la conclusion d'un accord salarial mardi.

Il faudra "deux à trois semaines" pour retrouver une "situation de marche normale" au niveau de la production de la raffinerie, complètement bloquée pendant le mouvement, a prévenu le groupe.

De son côté, le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a estimé ce dimanche matin qu'il allait "falloir plusieurs jours avant que la situation s'améliore suffisamment pour que les Français le ressentent dans leur vie quotidienne. En 24h, suite aux réquisitions, vous avez l'équivalent de 9.000 m3 de carburant qui ont pu sortir des dépôts, c'est l'équivalent de 110.000 ou 120.000 pleins pour des Français".

En attendant, les pénuries de carburants restent un casse-tête. À l'échelle de la France métropolitaine, 2.156 stations étaient en rupture partielle et 2.661 en rupture totale ce dimanche à la mi-journée, d'après le site penurie.mon-essence.fr.

On fait le point dans le département des Alpes-Maritimes.

Les stations en rupture partielle

Ce dimanche à la mi-journée, 43 stations-service sont en rupture partielle sur les 104 que comptent les Alpes-Maritimes.

Total à Menton (Garavan): plus de SP98.

Intermarché à Menton (Careï): plus de E85, E10, SP95 et SP98.

Intermarché à Menton (Borrigo): plus de E85, SP95, SP98 et diesel+.

Total à Roquebrune-Cap-Martin: plus de gasoil.

Station indépendante à La Turbie (C'TNT): plus de E10.

Intermarché à Cantaron: plus de SP98.

Total à Nice (Parc Impérial): plus de E10.

BP à Nice (Napoléon III): plus de SP98.

Total à Nice (René Cassin): plus de gasoil, diesel+, SP95 et E85.

Dyneff à Nice (aéroport): plus de SP95.

Total à Nice (Mercantour): plus de SP98, SP95, E85 et diesel+.

Avia à Saint-Laurent-du-Var (Général de Gaulle): plus de E10.

Station indépendante à Saint-Laurent-du-Var (Pierre et Marie Curie): plus de E10 et gasoil.

Total à Cagnes-sur-Mer (Val Fleuri): plus de SP95, SP98, E85, E10 et diesel+.

Agip à Cagnes-sur-Mer (Cros de Cagnes): plus de SP98, E10 et diesel+.

Esso à Saint-Jeannet: plus de SP98 et E10.

Carrefour à Vence: plus de SP95, SP98, E85 et diesel+.

Total à Vence: plus de SP95, SP98 et diesel+.

Géant Casino à Villeneuve-Loubet: plus de SP95, SP98, E85, E10 et diesel+.

Intermarché à Villeneuve-Loubet: plus de SP95, SP98 et E10.

Avia à Biot: plus de SP95.

Total à Antibes (Fort Carré): plus de SP98, E10 et diesel+.

Esso à Antibes (Cap): plus de SP98, gasoil et diesel+.

Casino à Antibes (Nicolas Aussel): plus de SP98 et E10.

Agip à Antibes (Juan les Pins): plus de SP98 et E10.

Total à Antibes (Bastides): plus de SP95 et SP98.

Leclerc à Sophia Antipolis: plus de SP98, E85 et E10.

Carrefour à Valbonne: plus de SP98, SP95 et E10.

Intermarché à Roquefort-les-Pins: plus de SP98.

Delpy à Opio: plus de SP95 et SP98.

Super U à Plascassier: plus de SP95, E10 et gasoil.

BP à Grasse (Campagnettes): plus de SP98.

Total à Peymeinade: plus de SP98.

Intermarché à Saint-Vallier-de-Thiey: plus de SP98 et E10.

Casino à Mouans-Sartoux: plus de SP98, SP95, E10 et diesel+.

Total à Mougins: plus de SP98, SP95, E10, gasoil et diesel+.

Avia au Cannet: plus de SP98, E10 et diesel+.

Esso à Cannes (Maréchal Juin): plus de SP98, SP95 et gasoil.

Total à Cannes (Riou): plus de E10, gasoil et diesel+.

Intermarché à Cannes (Francis Tonner): plus de SP95 et E10.

Leclerc à Cannes (Randis): plus de SP98 et diesel+.

Intermarché à La Roquette-sur-Siagne: plus de SP98, E10 et GPL.

Géant Casino à Mandelieu-La Napoule: plus de SP98, SP95, E85, E10, GPL et diesel+.

Les stations en rupture totale

Ce dimanche à la mi-journée, 43 stations-service n'ont plus du tout de stock.

Esso à Villefranche-sur-Mer.

Station indépendante à Drap.

Auchan à La Trinité.

Total à Nice (Garigliano).

Total à Nice (Joseph Raybaud).

Total à Nice (Paillon).

Station indépendante à Nice (André de Joly).

BP à Nice (Falicon).

Agip à Nice (Gorbella).

BP à Nice (Gambetta).

BP à Nice (Franklin).

Avia à Nice (promenade des Anglais).

Total à Nice (promenade des Anglais).

Agip à Nice (Sainte-Marguerite).

BP à Nice (Arenas).

Carrefour à Nice (Lingostière).

Total à Colomars.

Intermarché à Gattières.

Dyneff à La Gaude.

Avia à Saint-Laurent-du-Var (port).

Agip à Cagnes-sur-Mer (avenue de Cannes).

BP à Cagnes-sur-Mer (Malvan).

BP à Cagnes-sur-Mer (Cheiron).

Leclerc à La Colle-sur-Loup.

Total à Roquefort-les-Pins.

Casino au Rouret.

Esso à Grasse.

Total à Grasse.

Leclerc à Grasse.

Carrefour à Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Total à Valbonne.

Carrefour à Antibes.

Elan à Antibes (Brague).

Total à Antibes (Fort Carré).

Esso à Antibes (Terres Blanches).

Intermarché à Vallauris.

Total à Cannes (République).

Carrefour à Cannes (aéroport).

Leclerc au Cannet.

Carrefour à Mougins.

BP à Mougins.

Super U à Pégomas.

Agip à La Roquette-sur-Siagne.

À noter que sur le site penurie.mon-essence.fr, seules les stations en rupture partielle ou totale sont répertoriées. Les autres, a priori, disposent de tous les carburants.