Où manger les pieds dans l'eau à Hyères et Cap-d'Ail

ancien cabanon de pêcheurs

Ici, dans cet ancien cabanon de pêcheurs transformé en restaurant tendance et tranquille, l’homme et la nature semblent réconciliés. La Grande Bleue s’étend à perte de vue et l’envie de s’égarer, face au soleil couchant, gagne rapidement le gourmand.

Juste au-dessus des vagues, les terrasses ouvrent grands leurs bras. La gentillesse des hôtes – Michel et Eliott – s’accorde à ce lieu paisible.

On y vient pour les poissons, pêchés dans les fonds rocheux de Corse et servis pochés ou grillés... On picore avec les mains la petite friture mélangée. On y revient pour le divin loup en croûte de sel et la délicieuse daurade sur lit de fenouil.

Pas un hasard si l’établissement existe depuis près de 40 ans et fonctionne avec une belle clientèle d’habitués. Tous enclins à répéter ce moment de rêve, bercé par le doux va et vient des vagues.

Savoir+

10, boulevard Raymond-Gramaglia. Cap-d’Ail. Rens. 04.93.78.37.10.

Ouvert tous les jours: midi et soir (de mars à octobre), sauf le mercredi.

Tarifs : menus à 37 €,

48 € et 58 €, entrées entre 10 € et 25 € à la carte, loup en croûte de sel (38 €), daurade grillée (38 €).