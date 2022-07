On vous donne 6 conseils pour réduire votre facture d’électricité

Pour éviter les pics de consommation et sécuriser la production et la distribution d’électricité en France, l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) partage ses conseils pour réduire sa consommation d’électricité.

1 - Couvrir les casseroles quand vous cuisinez​

En cuisine, pendant la cuisson, mettez un couvercle sur les casseroles et les poêles pour consommer 25 % d’énergie en moins. Coupez les plaques électriques un peu avant la fin de la cuisson. Démarrez le nettoyage par pyrolyse après une cuisson au four. Laissez refroidir les plats avant de les mettre au réfrigérateur.

2 - Éteindre les veilles de vos appareils​

Même si des progrès ont été faits concernant les modes veilles de vos appareils électroniques, ils peuvent toujours consommer jusqu’à 2 W pour ceux connectés à un réseau.

Éteindre les veilles peut vous faire économiser jusqu’à 10 % de la facture d’électricité (hors chauffage), mais aussi allonger la durée de vie de vos appareils. Pour vous faciliter la tâche, utilisez des multiprises à interrupteur afin de vous permettre de tout éteindre en même temps. Débranchez les petits appareils électroménagers non utilisés (cafetière, bouilloire, robots, etc.).

3 - Laver sa vaisselle à 50 °C​

Ou avec un programme éco. Cela consomme jusqu’à 45 % moins d’électricité qu’un programme intensif.

​4 - Laver son linge à 30 °C​

Laver son linge à 30 degrés consomme trois fois moins d’énergie qu’un lavage à 90 degrés et deux fois moins qu’un lavage à 60 degrés. Ne lancez pas le cycle de lavage si le tambour de la machine à laver n’est pas complètement rempli. Si possible, laissez sécher votre linge à l’air libre plutôt que d’utiliser un sèche-linge.

Pensez également au lavage à froid. Des lessives permettent désormais de laver le linge en profondeur tout en respectant l’environnement

​5 - Profitez de la lumière naturelle​

Notamment en plaçant les canapés et les bureaux près des fenêtres. Décorez votre intérieur (murs, sols, abat-jour) avec des couleurs claires qui réfléchissent mieux la lumière. Et évitez les abat-jour et luminaires sombres et occultants : ce sont de gros gaspilleurs de lumière. Des LED, oui, mais avec modération. Les lampes à LED consomment peu d’électricité et durent longtemps (jusqu’à 40 000 heures), ce qui compense leur prix d’achat. Attention cependant aux LED purement décoratives. Elles ne sont d’aucune utilité pour l’éclairage mais consomment pourtant de l’électricité.

6 - Entretenir ses appareils​

Refaites le point sur des conseils d’entretien (consulter le site web longuevieauxobjets.gouv.fr/entretenir). Bien lire les notices d’utilisation disponibles également sur Internet ou sur simple demande au fabricant. Nettoyer le filtre à poussière et les embouts de votre aspirateur, une fois tous les trois mois à l’eau tiède, et changer le sac lorsqu’il est rempli aux trois quarts. Et les lampes en les dépoussiérant régulièrement afin de maintenir leur performance et augmenter leur durée de vie.

Bien entretenus, les appareils électroménagers consomment moins d’énergie, et tombent plus rarement en panne. Détartrer le tambour de votre machine à laver une fois tous les six mois lors d’un lavage à haute température. Mais aussi votre petit électroménager (cafetière électrique, bouilloire, fer à repasser) une fois tous les trois mois. Pensez à utiliser du vinaigre blanc ou les produits recommandés par les fabricants.