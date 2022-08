On vous dit pourquoi des pénuries de carburant sont à prévoir sur la Côte d'Azur au cours des prochains week-ends

Vous en avez peut-être fait les frais ce dimanche 31 juillet ou même pas plus tard que ce lundi matin. Pas de Sans Plomb 95, pas de Sans Plomb 98…depuis le début de la saison estivale, la scène se répète. Que ce soit à Fréjus, Nice, Cagnes-sur-mer…bref, sur une grande partie du littoral.

La cause: un problème d’approvisionnement

"Les stations sont approvisionnées par des camions citernes qui chargent à Puget-sur-Argens ou à la Fos-sur-mer, à 80%. Mais il y a un arrêté ministériel qui interdit pendant les six samedis d’été la circulation des camions citernes, mis à part quelques dérogations pour livrer les stations services sur les autoroutes" explique Éric Layly,président de la fédération française des combustibles carburants et directeur général de la société Fuel littoral basée dans les Alpes-Maritimes.

Comme il est stipulé sur le site du ministère de l’Intérieur ,"d’une manière générale, les véhicules de transport de marchandises avec un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 7,5 tonnes n’ont pas le droit de circuler sur l’ensemble du réseau routier pendant les périodes suivantes :16 juillet, 23 juillet, 30 juillet, 6 août, 13 août, 20 août 2022 : de 7h à 19h (autorisé de 0h à 7h, puis de 19h à minuit)".

Cet arrêté a été mis en place notamment pour éviter les situations accidentogènes et éviter les bouchons interminables que peuvent rencontrer les automobilistes sur la route des vacances.

Une situation insoluble pour les stations-service

Très concrètement, cela signifie que les stations services sont approvisionnées le vendredi et doivent tenir tout le week-end. "En général, les stations-service ont des cuves qui ne sont pas forcément très grandes. En plus, les cuves à gazole sont plus importantes que les cuves pour l’essence” constate Éric Layly,président de la fédération française des combustibles carburants et directeur général de la société Fuel littoral basée dans les Alpes-Maritimes.

"Cette année, c’est d’autant plus marqué parce que la demande d’essence est plus importante. C’est certainement parce qu’il y a plus de voitures hybrides qui fonctionnent à l’essence. On le voit avec les statistiques, le volume du gazole vendu en France est en nette baisse" analyse Éric Layly,président de la fédération française des combustibles carburants et directeur général de la société Fuel littoral basée dans les Alpes-Maritimes.

S’ajoute à cela, un afflux massif le samedi et le dimanche sur la Côte d’Azur dans les stations-service. Pendant l’été, beaucoup de touristes viennent faire le plein d’essence, au moment du chassé croisé des locations saisonnières.

Il est donc fortement conseillé de faire son plein en semaine pour ne pas se retrouver à sec le week-end. En revanche, il n’est aucunement question de pénurie comme vous l’aurez compris, mais uniquement d’un problème d’acheminement de la matière première.