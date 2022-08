"On attire les gens en masse dans les magasins": le directeur de l’Observatoire des inégalités décrypte l'inflation

Quel constat dressez-vous?

On se méfie des tendances, on reste très prudent. Je suis incapable de vous affirmer si oui, ou non, ce phénomène va être durable. D’autant plus que nous avons aussi des baisses de prix: comme les quarante centimes à la pompe.

Vous dites qu’il faut se rappeler que l’inflation, ce n’est pas nouveau…

Oui, déjà, dans les années soixante-dix, quatre-vingt… Sauf qu’à cette période, les salaires, peu ou prou, suivaient l’inflation.

Le nerf de la guerre, c’est donc le salaire?

Absolument. Des rapports de force vont apparaître. Il y aura ceux dont le salaire a été indexé, et ceux qui n’ont pas eu cette mise à jour.

Qui seront les grands "oubliés"?

Souvent des personnes à des postes demandant peu de qualification, mais qui n’ont pas droit aux minima sociaux. Je pense à un chef de rayon par exemple. Il y aura également les ruraux qui ne peuvent se rendre au travail sans leur véhicule. Il faut également garder à l’esprit que le taux d’inflation qui est répété partout est une moyenne.

Donc elle frappe plus fort certains...

Quand la moyenne est à 5%, elle n’est pas à 5% pour tout le monde! Pour certains, c’est comme si on était passé à 10%!

Vous faites également le distinguo au niveau de l’épargne...

Il y a ceux qui peuvent mettre de côté, et les autres. En cette période, on pioche dans son pécule. Mais si on n’a pas d’économies, on est sur un fil vraiment tendu. C’est "la France du 20 du mois", à qui il reste 200 euros jusqu’à la prochaine paie. Et rien de plus. Et pendant ce temps, on nous assène de publicités à la gloire de l’hyperconsommation…

Paradoxal…

On attire les gens en masse dans les magasins. C’est une pression forte pour les classes populaires et moyennes.

Comment voyez-vous les mois à venir?

Comme je vous l’ai dit, je ne suis pas du genre à m’avancer, malgré mon naturel optimiste. Ce qui est sûr, c’est qu’une politique massive - quelle que soit la couleur, mon propos n’est pas partisan - de long terme peut rééquilibrer les choses. Permettre aux gens d’isoler correctement leur habitation, réduire les consommations, connaître le juste prix… C’est cette leçon que l’on doit retenir de cette crise.