Nice est la troisième ville de France où la pinte de bière est la plus chère, selon un classement

Hormis le prix, il faut évidemment consommer la bière avec modération. Selon le classement opéré par Schlouk (gorgée en alsacien) Map, Nice est sur le podium des villes où l'on paye sa pinte le plus cher. Elle se classe sur la troisième place du podium.

L’application gratuite destinée à dénicher les meilleurs bars à proximité selon ses envies et son budget, vient de comparer les prix que pratiquent plus de 6.800 établissements en happy hour.

Une pinte à 5,09 euros en happy hours

Les trois villes où la mousse est alors la plus salée sont Paris (5,55 euros), Bordeaux (5,30) et donc Nice (5,21). Pour savourer les bocks les moins chers aux mêmes créneaux, il faut aller à Nantes (4,25 euros), Tours (4,18) et Metz (3,50).

Ce classement révèle aussi les trois bières les plus consommées : la Chouffe (5,91 euros en happy hour, 7,52 euros en dehors), la Guinness (5,43 à 6,87) et la Kronenbourg (4,29 à 5,53). En moyenne en France, la pinte est facturée 5,09 euros aux heures les moins chères, 7,11 euros le reste du temps.