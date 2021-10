Nice, Antibes, Cagnes, Roquebrune... Les 10 nouveaux hôtels de luxe qui vont changer le visage de la Côte d'Azur

Ces derniers temps, les hôtels de luxe, 4 ou 5 étoiles, poussent comme des champignons dans les Alpes-Maritimes. Sans doute une preuve que les affaires ont bel et bien repris, après presque deux saisons touristiques marquées par une crise du Covid-19 qui avait laissé le secteur exsangue. Rien qu'à Nice, l'élargissement du parc hôtelier pour la période 2021-2025 est gigantesque, même sans comptabiliser les "seulement" 3 étoiles (tel l'emblématiques Mama Shelter, prévu à Riquier fin 2023). Crowne Plaza, OKKO Hotels, Sheraton, Hilton, Nehô Group, Maison Albar, Indigo... tous s'installent, s'étendent ou reviennent dans le département. Petit tour d'horizon de ces mastodontes du luxe, qui ont d'ores et déjà commencé à changer le visage de la Côte d'Azur.

L'espace commun du OKKO Hotel à Nice, près de l'aéroport Photo OKKO HOTELS.

OKKO Hôtels, et de douze! Pour le "nouveau" groupe hôtelier OKKO Hôtels, créé en 2012, l'arrivée dans la capitale azuréenne est déjà établie, avec l'ouverture à la mi-juillet d'un douzième établissement en France, celui-ci situé dans le quartier de Grand Arénas, pile en face de l’aéroport Nice Côte d'Azur. En effet, le futur palais des congrès et des expositions, dans ce quartier d’affaires, est en plein boum. Fondée par Olivier et Solenne Devys, OKKO s'est associée à l'infatigable Paul Dubrule, 87 ans, cofondateur il y a plus de 45 ans du géant de l'hospitalité Accor. Au programme, un design moderne, à la frontière entre le luxe et les boutique hotels, type Hôtel Amour, qui font fureur chez les jeunes et les hipsters, pour un 4 étoiles vaguement méditerranéen et d'inspiration vintage, 20% moins cher que ses concurrents. Dessinées par le studio parisien Catoir, les chambres dites "classiques" (bois naturel et cannage, marbre, coloris terracotta...) démarrent à 95 euros, pour une prestation déjà relativement haut de gamme. Il y en a 135 en tout, d'une surface moyenne de 17m2. Les lits sont fabriqués en matière durable et les chambres n'ont pas de baignoire, mais des douches à l’italienne, respect de l'environnement oblige. Touche locale: 25% des achats du groupe proviennent d’un rayon inférieur à 100 km autour des établissements. À Nice, OKKO se fournit au Clos de Laure, une entreprise artisanale et familiale installée à Drap (pour les tartinades et autres confitures). Aix&Terra et la Biscuiterie d'Antibes ont été retenus pour le sirop d’érable et les petits gâteaux. Et l’association Producteurs Réunis fournit fruits frais et légumes de saison. Le vin est, en grande majorité, bio. >> OKKO HOTELS Nice Aéroport, 147 Boulevard René Cassin, Nice. Tel : 04 86 80 29 30.

Le projet Iconic! et son hôtel Hilton, à la gare Thiers Photo Hilton.

Hilton Garden INN: le projet clivant Retardé par la crise sanitaire et des problèmes de prestataires, le chantier Iconic!, conçu par l'architecte new-yorkais Daniel Libeskind près de la gare Thiers, devrait être livré début 2022, avec quelques mois de délai. Clivant par son design futuriste dans une zone historique, ce bien-nommé "Diamant" a d'abord suscité craintes et interrogations avec ses pointes saillantes et réfléchissantes. Le bâtiment, construit par le promoteur parisien Le Compagnie de Phalsbourg, fera 19.000 m² de surface, dont 4.600 seront dédiés à un Hilton Garden Inn 5 étoiles doté de 120 chambres, avec une terrasse panoramique sur le toit. De quoi redynamiser un quartier de la gare à réputation sulfureuse. Autour seront créés cinq restaurants, dont un panoramique avec vue à 360° sur les toits de Nice et la mer, et des surfaces commerciales (7.847 m²), 1.874 m2 de bureaux nouvelle génération, des espaces de coworking, une salle de fitness et une salle de spectacles de 600 places. Un projet à 80 millions d’euros, dont 62,5 millions pour l’aménagement et la construction du bâtiment (le reste pour l’acquisition des terrains auprès de la Ville et de la SNCF).

L’emblématique Plaza Nice rouvrira au premier trimestre 2022 sous enseigne thaïlandaise, Anantara. Photo DR.

Coulée verte: le Plaza se mue en Anantara L’emblématique Plaza Nice rouvrira au premier trimestre 2022 sous enseigne thaïlandaise, Anantara (groupe Minor Hotels). Derrière l'imposante façade Belle Époque du 12, avenue de Verdun, 151 chambres, dont une suite présidentielle de 75m², 36 suites de 40m² minimum avec terrasse-balcon, 24 chambres premium, 91 chambres Deluxe simples ou doubles. Autres aménagements prévus: spa, sauna, hammam, salle de fitness, salles de réunion, espace destiné à des événements festifs pour 300 personnes. Cerise sur le gâteau: une gigantesque terrasse couvrant toute la longueur du bâtiment, avec un restaurant aux baies vitrées amovibles et deux bars. Plus de restaurant dans l’hôtel, tout aura lieu sur cet impressionnant rooftop, mode majeure du moment. Le futur 5 étoiles est attendu "très haut de gamme, basé sur le bien-être. Il s’imprégnera de la culture locale, notamment à travers l’emploi de 108 employés hors saison, le développement d’excursions très atypiques ou un partenariat avec des fournisseurs locaux", promet Stéphane Vilar, nouveau directeur des lieux. >> Anantara Plaza Nice Hotel, 12, avenue de Verdun.

Le Couvent de la Visitation, dans le Vieux-Nice. Photo Frantz Bouton.

Couvent de la Visitation: un 5 étoiles en plein Vieux-Nice Un couvent métamorphosé en hôtel 5 étoiles en plein dans le Vieux-Nice: c’est le pari qui se joue dans l’ancien couvent de la Visitation, rue des Serruriers. Un palace de style néo-monacal de haut niveau, avec thermes romains. Le tout rénové par le groupe d’hôtellerie de luxe français Perseus. L’hôtel comprendra 88 chambres et suites de 25 à 120m², et même les thermes romains seront rénovés, avec une grande piscine et un spa, plus un café, deux restaurants, un studio dédié au mouvement et à la danse, un centre documentaire sur l’École de Nice. Au cœur de ce couvent, une herboristerie et une boulangerie seront réhabilitées en un marché de produits locaux, qui se tiendra une fois par semaine dans l’enceinte de l’établissement. Les travaux ont démarré cet été, pour une ouverture prévue en 2023. À noter, la Ville de Nice restera propriétaire du terrain, via un bail de construction qui sera accordé pour une durée de 90 ans.

L’ex-Park Hôtel deviendra le Victoria-Maison Albar. Visuel groupe City Mall.

Park Hôtel devient Maison Albar Il ne reste plus rien du Park Hôtel (à ne pas confondre avec le Boscolo Park, sur le boulevard Victor Hugo, toujours ouvert). Le chantier en face du Jardin de l'Arménie, près de la Prom', a pris des proportions pharaoniques. De quoi faire monter l'ex-4 étoiles en gamme, grâce au groupe Maison Albar. Son ouverture est désormais prévue pour début 2023. On parle de restructuration mais, dans les faits, il s’agit bel et bien d’une construction ex nihilo. Et le résultat s’annonce énorme pour ce futur 5 étoiles. Les travaux ont démarré en 2019. La façade de l’ancien hôtel sera conservée. Ce palace urbain comprendra trois niveaux de parking souterrains, 140 chambres et suites, spa, espace fitness, rooftop, près de 5.000m² de galeries, avec "14 enseignes de luxe pas encore présentes à Nice", glisse Jérôme Huon, directeur général de City Mall, le groupe belge propriétaire du site. Plus qu’un complexe hôtelier grand luxe, le nouveau bâtiment, "conçu comme un lieu de vie", permettra également de retrouver un ancien passage entre l'avenue de Suède et la rue Masséna. >> Maison Albar Hotels

Roquebrune-Cap-Martin: le luxe à l'état pur "L’impressionnante architecture avant-gardiste du Maybourne Riviera émerge des côtes rocheuses et sauvages de la péninsule de Roquebrune-Cap-Martin, comme pour se fondre dans les eaux étincelantes de la Méditerranée. La vue spectaculaire du littoral baigné de soleil s’étend de l’Italie à l’est, jusqu’à Monte-Carlo à l’ouest. Dans ce cadre magnifique, laissez-vous bercer par la douce brise de mer et admirez la vue infinie sur le ciel et la mer. Le temps est comme suspendu…" Le site web du Maybourne Riviera redouble de poésie et n'a pas de mots assez dithyrambiques pour décrire le nouveau bijou de la firme britannique détenue par le milliardaire irlandais Paddy McKillen et la famille royale du Qatar, et boostée par le chef triplement étoilé du Mirazur, à Menton, l'Italo-Argentin Maura Colagreco (qui dirige deux restaurants sur les quatre que compte le complexe). Le groupe propriétaire serait aussi en train de discuter avec un jeune chef étoilé japonais, dans le but d'ouvrir un restaurant de sushis haut de gamme. Encore partiellement en travaux, et toujours sous le feu des critiques politiques et associatives, l’ancien Vista Palace, sur la route panoramique qui relie Nice à Menton, a donc partiellement ouvert début octobre. Avec le lancement de deux restaurants, Rivera Restaurant et Ceto, dont l'un installé dans le lobby de l’hôtel, le super-chef Colagreco a les coudées franches. Tandis que le nouveau bâtiment est signé Jean-Michel Wilmotte, ce sont les designers Pierre Yovanovitch et le BOS Studio qui l'ont décoré, "en puisant dans l’histoire artistique de la région". >> The Meybourne Riviera: 1551 Route de la Turbie, Roquebrune-Cap-Martin. Restaurant Ceto: 04 93 37 22 44. Riviera Restaurant: 04 93 35 75 56.

Un rooftop équipé d’une piscine est accessible à tous les clients de l’hôtel. Un bar s’y installera tout au long de la saison estivale. Photo Sébastien Botella.

À Cagnes-sur-Mer, l'hôtel Indigo a enfin ouvert ses portes Après l’ouverture, au début de l’été, de deux hôtels à Nice (Holiday Inn Express et Crowne Plaza, dans le quartier d’affaires de Grand Arenas), le groupe britannique InterContinental Hotels Group (IHG) continue de marquer les bords de la mer Méditerranée de son empreinte, avec des boutique hotels à fort caractère, moins génériques que les établissement habituels de la marque. Officiellement ouvert depuis le 8 octobre, l’hôtel 4 étoiles Indigo, situé dans le quartier du Béal, à Cagnes-sur-Mer (au pied du château Grimaldi) dispose de 87 chambres, dont sept suites, d’un restaurant bistronomique italien de 130 couverts (Cucina Vicotoria), de deux bars et d’une terrasse en rooftop avec piscine. Il propose également une salle de fitness, deux salles de réunion aménagées et d’un parking en sous-sol. Épuré, moderne, au design simple et accessible, il était attendu depuis de nombreuses années par les locaux et les voyageurs. Avec une suite de 42m² à plus de 300 euros la nuit au dernier étage, le dernier bébé du groupe IHG compte apporter un certain standing à cet immense bâtiment de 4000m2, resté une coquille vide pendant des années. "Aucun hôtel Indigo n’est identique, précise Carole Cutier, directrice commerciale et marketing. Chacun a sa propre identité." >> Hôtel Indigo Cagnes-sur-Mer: 44 Av. Auguste Renoir, tel 04 22 53 17 00.

L’hôtel, avec piscine sur le toit, surplombera les courts de tennis, la plage Marquet et la mer Méditerranée. Visuel Fondimmo.

Le Cap d'Ail se dote d'un nouveau 5 étoiles Revoilà Fondimmo. Sur la Côte d’Azur, le nom de ce promoteur immobilier villefranchois est notamment associé au projet Iconic!, à la gare Thiers de Nice. Sur une parcelle appartenant à la SNCF (décidément), le promoteur va construire au Cap d'Ail un hôtel de luxe qui comptera 130 chambres (prix moyen, 420 euros la nuit), trois restaurants et un spa. Travaux prévus à partir de la fin 2022, pour une livraison en 2025. Selon SNCF Immobilier, la propriété de ce terrain remonte à l’origine de la ligne ferroviaire menant à Monaco. "La portion de ligne a été désaffectée et fermée en 1999, à la suite de la mise en service de la gare souterraine de Monaco, à laquelle donne accès un nouveau tunnel ferroviaire qui s’amorce à Cap-d’Ail", nous avait-on dit à la SNCF. La gestion opérationnelle et les clefs de l’établissement seront entre les mains du groupe hôtelier de luxe Kempinski. "L’enseigne n’est pas présente en France et à Monaco. Cela a dû peser dans le choix final", expliquait fin 2020 Paolo Celi, gérant de Fondimmo. Les plans sont signés du cabinet Fuskas, un couple d’architectes italiens. "Le terrain présente une topographie bien particulière. Le projet devait respecter les formes et la géologie ; l’hôtel épousera donc les courbes du terrain". Outre le respect des règles d’urbanisme, l’insertion paysagère était notamment l’un des critères majeurs à respecter.

L’ancien Hôtel des Postes d’Antibes sera transformé en palace d'ici 2025. Visuel DR.

Luxe et immeuble historique: Antibes se transforme Alors que l’ancien hôtel Provençal, à Juan-les-Pins, doit être transformé d’ici à 2024 en une série d’appartements de luxe, l’hôtel des Postes, à Antibes, sera bel et bien un projet hôtelier, au cœur du quartier Marenda-Lacan. Les boîtes jaunes sur la place des Martyrs-de-la-Résistance vont ainsi changer d’adresse. Et laisser place au ballet des valises et visiteurs de passage au cœur de la vieille ville. C'est La Compagnie de Phalsbourg, promoteur du nouveau complexe qui accueillera le 5 étoiles niçois Hilton Garden Inn, près de la gare Thiers, qui sera à nouveau à la barre de la rénovation, mais on ne connaît pas encore le nom de l'exploitant (BNP Paribas a racheté l'immeuble). "Lorsque le projet sera terminé, la verrue sera transformée en fierté pour les habitants", promet le PDG, Philippe Journo. Protégé, le bâtiment de La Poste est considéré comme étant un élément art déco " indéboulonnable", d'après les architectes des bâtiments de France. Inauguré en 1937, il appartient au style "paquebot" (ou streamline moderne en anglais), reconnaissable à leurs coursives et aux fenêtres en forme de hublot. Pour le moment, le bâtiment s’effrite et ne fait pas l'unanimité avec ses murs garnis d’un enduit de gravillons de la Moselle. Cependant, ce chantier XXL s'inscrit dans un projet de réhabilitation plus large du quartier, avec notamment les nouveaux bâtiments entourant le vieil édifice. Affaire à suivre, étant donné que les travaux ne devraient pas commencer avant 2022.

Le nouveau Crowne Plaza, près de l'aéroport de Nice. Visuel IHG.