Monaco vide sa fourrière... et met aux enchères des voitures à partir de 30 euros !

Depuis ce lundi et jusqu’au vendredi 19 mars, 12 h, l’Administration des domaines procède, comme chaque année, à la vente aux enchères administrative de véhicules. En période de crise sanitaire, les conditions de tenue de l’événement ont été quelque peu chamboulées.

Comment participer ?



Les offres doivent être faites exclusivement sur les formulaires disponibles sur le site du gouvernement princier. Une seule offre par formulaire.

Des enchères ouvertes à tous ?



Oui. Les enchères sont ouvertes au public, à tout à chacun, quels que soient les lieux de résidence ou nationalités.

Quels véhicules peut-on y trouver ?



Des véhicules quatre roues, au nombre de dix, de 1993 à 2014 (Renault, Toyota, Audi…).

Des véhicules deux roues, vingt-quatre précisément, de 1998 à 2017, de marques Yamaha, Peugeot ou encore Piaggio.

Mais également des véhicules réformés de l’administration, des vélos et objets trouvés.

Ces véhicules sont-ils visibles ?



Oui. Du 8 au 12 mars, de 12 h à 15 h, à la fourrière administrative, située au parking des écoles – au 3, rue des Guelfes, à Monaco.

Mais au vu des conditions sanitaires, il est recommandé de télécharger la liste des véhicules disponibles sur le site du Gouvernement.

Quid de l’état

des véhicules ?



L’État de Monaco ne peut donner aucune garantie sur le bon état de fonctionnement des véhicules et ne procédera en aucun cas au remboursement des véhicules achetés quelles que soient les causes invoquées.

Certains véhicules peuvent se révéler impropres à une utilisation sur les voies publiques de circulation. La responsabilité de l’État de Monaco ne pourra en aucun cas être recherchée pour quelque cause que ce soit.

À quel montant démarre les enchères ?



L’offre minimale est fixée à trente euros pour les véhicules à quatre roues et à quinze euros pour les deux roues.

L’État de Monaco se réserve le droit d’imposer une enchère minimale pour certains véhicules ou de refuser la vente si les offres s’avèrent insuffisantes.

Quelles démarches pour déposer une ou plusieurs offres ?



Une fois le ou les formulaires remplis, les offres devront être retournées impérativement sous enveloppe fermée, accompagnée de la carte d’identité (pour chaque offre) du potentiel acquéreur. Une boîte aux lettres est prévue à cet effet dans le hall d’entrée de l’immeuble sis 24, rue du Gabian.

Qui remporte

le gros lot ?



L’ouverture des plis a lieu en présence du Contrôle général des dépenses.

À l’issue du dépouillement, l’Administration des Domaines écrit à chaque meilleur enchérisseur pour lui signifier les lots qu’il a remportés et le montant total dont il doit s’acquitter.

L’Administration des Domaines prépare ensuite les documents d’adjudication-vente qui seront remis le jour du paiement avec le certificat de situation administrative (pour les véhicules immatriculés en France).

Le délai de réponse est de trois mois.

Quelles obligations

pour le candidat ?



Dans le cas où plusieurs offres seraient remportées par le même candidat, ce dernier sera tenu de s’acquitter et d’enlever l’ensemble des véhicules sous vingt jours (à défaut des frais supplémentaires de gardiennage seront appliqués). L’État de Monaco se réserve le droit d’entamer toute procédure.

En cas de litige, les tribunaux de la Principauté de Monaco seront exclusivement compétents, avec application de la seule loi monégasque.

Les documents nécessaires à l’immatriculation des véhicules seront établis uniquement au nom de la personne qui présente l’offre.