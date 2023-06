Monaco Élégance joue la carte chic sur le Rocher

C’est une échoppe pas plus large qu’une ruelle. Qui s’étend entre les rues Comte Félix Gastaldi et la rue Basse. De cet espace d’une vingtaine de mètres carrés, hérité de ses grands-parents, à un jet de pierre de la place du Palais, Marie-Claire Ghisi Antognelli en a fait son écrin. Pour assouvir sa passion du beau, des bijoux, de la déco. Et son envie enfouie d’avoir sa boutique. Avec Monaco Élégance, qui a ouvert le 22 mai, elle réalise ses rêves.

Changement de cap pour cette spécialiste de private banking, diplômée d’école de commerce, passée aussi par l’organisation d’événements, qui rejoint la liste des commerçants du Rocher. En répondant aussi à un tropisme familial. En 1873, quand ses ancêtres s’installent en Principauté depuis le nord de l’Italie, ils s’établissent à Monte-Carlo en qualité de sellier-bourrelier, réalisant des pièces de cuir pour notamment monter à cheval.

Puis dans les années 60, son grand-père, René Lanza, patron d’une entreprise de béton de son état, achète cette échoppe de la rue Comte Félix Gastaldi, comme un placement. Propriétaire des murs et du fonds de commerce, exploité pendant un demi-siècle par des vendeurs de souvenirs notamment, il espère qu’un jour la boutique deviendra un commerce de famille.

Attirer la clientèle locale

"Mes deux enfants ayant aujourd’hui 19 et 15 ans, j’ai davantage de temps à consacrer à ma vie professionnelle et j’ai choisi de réaliser mon rêve, et celui de mes grands-parents, en leur mémoire", sourit Marie-Claire Ghisi Antognelli, qui a pensé de A à Z l’aménagement de l’échoppe. Grès cérame au sol et sur les murs, papier peint moiré, détails en laiton.

"La déco, c’est ma personnalité", souligne la propriétaire des lieux, qui a choisi de proposer dans ses vitrines une sélection de produits d’une dizaine de marques de décoration d’Europe ou des États-Unis. Bougies, lampes, vaisselle: "Avec des prix raisonnables, c’est une boutique pour se faire plaisir avec des produits élégants, de qualité, esthétiques".

Du côté des bijoux, Marie-Claire Ghisi Antognelli a choisi une ligne fantaisie haut de gamme, là encore dans une gamme tarifaire abordable. En attendant, un jour peut-être de proposer ses propres créations dans l’univers de la bijouterie.

D’ici là, elle espère déjà réussir le pari d’installer son enseigne - ouverte du lundi au samedi toute l’année - sur le Rocher. "Mon envie est d’enrichir l’offre à Monaco-ville. Il me semblait inopportun d’ouvrir une énième boutique de souvenirs. J’ai regardé ce que proposent les autres commerçants, pour être complémentaire et attirer une clientèle locale".