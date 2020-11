Maintenu à Monaco, le black Friday ne déplace pas les foules, mais satisfait les commerçants

Dans les allées du centre commercial de Fonvieille, les caddies ne s’entrechoquent pas, et on ne fait pas la queue devant les boutiques.

Autant dire qu’à première vue, le black Friday, qui a été maintenu à Monaco alors qu’il ne se tient pas en France, ne ressemble pas à un succès retentissant.

Pourtant, même si ce n’est pas la cohue, quand on interroge les commerçants, ils semblent satisfaits. Pascale, qui a une boutique de prêt-à-porter, confie que le confinement en France l’a bien aidée: "Depuis le 6 novembre on travaille bien. On a beaucoup de Français, de Nice, de Menton, même de Marseille."

Pour autant, cette semaine, ce ne sont pas les clients du pays voisin qui font tourner la boutique: "Cette semaine, la clientèle est surtout monégasque. On ne fait que 20%, ce n’est pas beaucoup, mais on a du monde quand même".

Des habitués, en somme, qui ne sont pas venus flâner, mais consommer. Une impression confirmée par Élodie, qui tient une boutique de vêtements et de produits de décoration: "Nous avons surtout une clientèle locale, sans doute parce que nous ne sommes pas une grande marque. Mais ça marche très bien. Ca a commencé timidement mercredi mais, ca va de mieux en mieux. Je pense que ce week-end il y aura beaucoup de monde."