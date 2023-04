Loi sur l'influence, FICC, Shauna Events et les arnaques... Les confidences de Magali Berdah

Parfois surnommée la "papesse" de l'influence, Magali Berdah est devenu un personnage très médiatique. Fondatrice de l'agence de placements de produits Shauna Events, chroniqueuse sur TPMP, "love coach" dans le programme Les Princes et les Princesses de l'amour sur W9, intervieweuse de candidats et candidates à la Présidentielle de 2022 sur sa chaîne YouTube... La Tropézienne est active et dans un sacré mélange des genres, au point d'exaspérer un peu tout un pan du milieu de l'influence.

Il y a quelques mois encore, elle faisait d'ailleurs la Une pour ses "clashs" avec le rappeur Booba qui s'est lancé dans une croisade contre les "influvoleurs" (influenceurs et influenceuses accusés d'arnaques, ndlr), où la fondatrice de Shauna Events est devenue une cible. Au point de recevoir des menaces de mort sur ses réseaux sociaux.

Alors début mars, lorsque Magali Berdah a annoncé la création de la Fédération des Influenceurs et Créateurs de Contenus (FICC), beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux ont critiqué l'initiative. Il faut dire que deux mois avant, il y a eu le lancement de l'UMICC (Union des Métiers de l'Influence et des Créateurs de Contenus) et qu'en ce mois de mars, on est en pleine consultation avant la présentation de la loi Delaporte-Vojetta à l'Assemblée Nationale (qui a été votée le 31 mars 2023, nldr).

Alors pourquoi cette fédération? Nous avons pu nous entretenir au téléphone avec Magali Berdah, le 29 mars 2023.

Bonjour Mme Berdah, pour commencer pourriez-vous nous expliquer comment est venue l'idée de la FICC?

C’est déjà quelque chose que j’avais en tête depuis 2021, j’en avais parlé à l'époque à l'ARPP (Autorité de régulation professionnelle de la publicité, ndlr) mais aussi à Bruno Le Maire par écrit où je le expliquais que j'avais pour idée de créer une fédération pour accompagner les influenceurs. J’avais alerté le ministre. Je lui avait dit qu’il fallait vraiment mettre des règles en place qui soient applicables à tous et à toutes.

Le métier s’est tellement développé depuis la fondation de Shauna Events en 2016, il y a eu tellement plus d’influenceurs, beaucoup d’autres agences, et aussi des influenceurs indépendants. Nous, on a mis en place des choses en interne mais d'autres non. Je pensais qu'il fallait vraiment mettre des règles pour tout le monde pour éviter les amalgames, les problèmes, et que tout soit propre.

Le fait que moi je sois connu, je le paye entre guillemets parce qu'il y a beaucoup d’amalgames qui se font, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent que tel influenceur, tel placement de produit c’est chez moi, alors que pas du tout.

Bon après en 2022 j’ai eu les problèmes de cyber-harcèlement qui ont été gravissimes, et qui le sont toujours, donc je n’étais pas en état de faire quoique ce soit. J’ai mis en suspens toutes les démarches que j’étais en train de faire au préalable et puis là, j’ai tout relancé ce mois-ci parce que je me suis dit que c’était pas très cool que... Au final j'avais soumis plusieurs idées … et puis voilà, c’est juste continuer ce que je voulais faire depuis le début.

Justement, que répondez-vous aux personnes qui estiment que certains placements de produits de la part d'influenceurs et influenceuses en contrat avec Shauna Events seraient frauduleux?

Déjà il faut que les gens sachent de quels placements on parle. Y a un exemple, y a une influenceuse qui a fait de la promotion pour des piqûres y a environ deux semaines, c’était absolument pas lié à l’agence. Nous on les a toujours refusé - l’agence, je parle de Shauna Events - et voilà.

Et puis les réseaux sociaux, ce sont leurs réseaux sociaux. La différence entre une pub à la télé où il y a des mannequins qui sont payés pour dire “A” ou “B” dans un spot publicitaire qui est surveillé par l’ARPP, c’est que nous dans le monde de l’influence on n’a rien.

Et en plus, on a en face de nous des influenceurs qui sont libres de leurs contenus donc c’est très compliqué pour le public et pour les gens à dissocier le vrai du faux. Et c’est pour ça que la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ndlr) fait des contrôles, mène des enquêtes et aboutit à des condamnations qui sont liées aux fautifs.

Aujourd’hui, Shauna Events n’a eu aucune amende de la répression des fraudes malgré toutes les interrogations qui ont lieu depuis longtemps, ils n’ont pas attendu 2023 pour faire des enquêtes. Nous, ça fait depuis 2020 je crois, qu’ils nous questionnent très régulièrement sur les placements, les contrats, les informations et on répond systématiquement parce que c'est dans notre intérêt que ça aille dans le bon sens (...) Je pense que c’est plus fatiguant pour moi que pour quelqu’un d’autre de me faire massacrer toute la journée sur pour des trucs qui - pour beaucoup - n’ont rien à voir avec moi.

Pour moi, il n'y a qu’une seule chose qui parle, c’est la justice.

Sur les réseaux sociaux, il y a eu des blogueurs et des anonymes qui ont remis en cause votre légitimité à lancer la FICC. Vous en pensez quoi?

Personne n’a à remettre en cause la légitimité de personne à partir du moment où… Vous savez pour moi, il n'y a qu’une seule chose qui parle, c’est la justice. Les contrôles et la justice. Ça c’est concret (...) Aujourd’hui tout le monde veut se substituer à la justice, aux contrôles et aux enquêtes, ils n’ont pas les moyens pour le faire, et surtout je ne vais pas répondre à un blogueur (...) surtout même qu'avant qu'on vous pose la question, on est condamné (...).

Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai fondé cette société en 2016, elle a explosé à un moment. On a créé de l’économie, on a fait bosser des petites boîtes, on a fait bosser des artisans, entrepreneurs français. On a fait du bien, on a essayé de faire du mieux qu’on pouvait, on l’a fait sans aide, sans encadrement et après tout s’est développé, tout est allé très vite, et quand j’ai demandé de l’aide, ce n’était pas la priorité du gouvernement. C’est ce qu’ils ont répondu.

J'entends que l'urgence ne soit pas les influenceurs en France, mais du coup il fallait peut-être s'en occuper (...) c'est trop facile aujourd'hui de tout jeter sur Magali Berdah. Je ne suis pas la seule agence en France heureusement. On ne peut pas accabler juste un seul être humain en France, dans un État de droit, alors que cette personne-là n’est même pas en prison, n'est même pas condamnée (...)

Est-ce qu'il y a des choses, des erreurs que vous regrettez dans ce parcours?

Non, j’ai vendu ma société en 2018 parce que j’avais besoin d’être encadrée parce que ça prenait beaucoup trop d’ampleur. Quand on se sent dépassé, il faut être entouré. C’est très important. Ce sont aux gens qui ont acheté cette société de vous répondre et pas à moi.

Et pourquoi d'après vous il est temps de faire évoluer le monde de l'influence aujourd'hui?

Ils se sont rendus compte que malheureusement les influenceurs ne sont pas formés. Ils se sont rendus compte qu’il y avait des dérives, mais bon c’est pas maintenant qu’on se rend compte qu’il y a des dérives sur Internet. Sur les réseaux sociaux, il y a des dérives dans tous les domaines que ce soit dans les arnaques, dans le harcèlement... Ils attendent des drames à chaque fois pour agir (...).

Ce n’est pas la fin du placement de produits, parce que je pense que ce ne sera jamais la fin de la communication et de la publicité.

La FICC et cette volonté plus large d'assainir l'influence commerciale, ce ne serait un moyen de tenter de relancer les placements de produits?

Oui, bien sûr dans tous les métiers, surtout dans ces métiers-là un peu novateurs avec une forte croissance... Il y a toujours un moment où ça tombe et là on est dans la reconstruction (...) Ce n’est pas la fin du placement de produits, parce que je pense que ce ne sera jamais la fin de la communication et de la publicité. Les réseaux sociaux sont trop importants dans nos vies pour que ce soit la fin des placements et des influenceurs. Par contre je pense que c’est un moyen de se renouveler, de faire différemment, d’évoluer, de grandir et c’est normal (...).

Pour en revenir à la FICC, comment cette fédération va-t-elle accompagner les influenceurs et influenceuses?

On va se faire entourer et encadrer par des avocats (...) Ce ne sera pas des formations, on ne fera rien payer du tout, pas de CPF, rien de tout ça ... La Fédération, c’est vraiment pour nous aider à travailler correctement, avoir la connaissance du code de la consommation, la connaissances des suspicions de fraude… On a eu le trading, puis le NFT, puis le CPF... Sur Internet, ça va très vite, y a toujours une arnaque. En ce moment, c'est lié aux part-brises. Nous, on arrive à être un peu plus réactif aujourd'hui.

La FICC par exemple ce sera de faire une alerte aux influenceurs à dire "attention, en ce moment y a ça qui tourne". C'est aussi leur donner les connaissances des différents codes et de la législation parce qu'on n'a pas tous le même bagage culturel et le même niveau. Le problème il est là : il faut connaître les règles (...) Les avocats feront ça sous forme de newsletters.

Au niveau de la FICC, combien de personnes vont-elles la rejoindre ? Est-il possible d'avoir des noms?

La FICC a été créée, mais on attend juste le numéro d’immatriculation pour envoyer les certificats d’adhésion. Une centaine d’influenceurs veulent adhérer. On devrait avoir aussi des lanceurs d’alerte, ce qui est une bonne chose parce qu'ils ont des yeux partout, ça nous aide.

Les noms non, pas pour le moment parce que beaucoup de mes influenceurs ont été menacés ou harcelés, et j'ai envie de faire pour du positif. Pour le moment non, comme ça ils pourront travailler en paix.

L'influenceur, s'il dit des conneries, c’est pas l’agence

Dernière question: ce travail d'accompagnement de la FICC, au final on peut se demander si ce n'est pas censé être le rôle d'une agence, non?

Oui et non, ça se pose comme question. Il y a des gens qui vont dire que c'est le rôle d'une agence, et d'autres non, parce que l’influenceur est libre d’accepter ses placements de produits. Il est libre de faire le placement de produit comme il l’entend (...) L’influenceur, on lui donne un brief avec des conseils, mais on ne lui dit pas quoi dire exactement, sinon c’est de la requalification en contrat de mannequin.

Et c’est là où c’est un peu compliqué, l'influenceur peut présenter le produit à sa manière. Donc si il dit des conneries, c’est pas l’agence, donc cette formation est quand même importante. On peut pas laisser ces personnes sur le côté. Y a des personnes qui font des arnaques sciemment, mais y en a qui ne le savent pas sur le moment. Notre rôle sera d'assister ces gens-là.