Lidl, U, Casino... Rappel de saucissons dans toute la France pour suspicion de salmonelle

Plusieurs marques et lots de saucissons sont visés ce mardi 10 janvier par un rappel dans toute la France. De la salmonelle a été détectée dans certains produits ayant été vendus dans toute la France et notamment chez Lidl, Casino et U.

Trois références concernées

Les références sont les saucissons secs bio de chez Lidl, le saucisson sec bio de chez System U et le Saucisson sec bio de chez casino.

Vous pouvez retrouver toute la liste des produits concernés sur le site Rappel Conso.