Les bonnes affaires de la bourse aux skis, c'est ce week-end à Auron

Skis, bâtons, snowboards, chaussures de ski, combinaisons, casques, dorsales, gants, textile technique, etc. La liste du matériel que vous pouvez venir déposer – et donc trouver si vous êtes acheteur – est longue. "Tout le matériel en lien avec la pratique du ski, du snowboard et de tous les sports d’hiver en général ainsi que le matériel en lien avec les sports de montagne et de pleine nature (VTT, escalade, trail, rollers…)" est accepté, résume l’association.

Sans oublier la création, depuis quelques années, d’un rayon vintage qui vaut le coup d’œil.

Dépôt et vente

Si vous souhaitez déposer du matériel, deux options: ce vendredi de 16 heures à 20h30 ou samedi de 9 à 12 heures.

Les articles non vendus seront à récupérer dimanche de 14 à 17 heures.

Pour la vente, les portes ouvriront samedi, à 16 heures (jusqu’à 19h30), et dimanche de 10 heures à 12h30.

Pour rappel, l’association de la bourse aux skis prélève 20% du produit des ventes au profit de l’école d’Auron afin que les enfants profitent d’activités extrascolaires comme le ski.

Savoir +: samedi et dimanche, salle Rovéry, Auron. Buvette sur place au profit du ski études du collège Jean-Franco. Moyens de paiement: chèques, espèces, carte bancaire. Rens: 04.93.23.02.66.