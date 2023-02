Les Ambassadeurs by Christophe Cussac, la nouvelle aventure gastronomique de l'hôtel Métropole à Monaco

Et un nouveau nom: les Ambassadeurs by Christophe Cussac. Pour mettre en valeur le chef qui a œuvré pendant vingt ans pour mettre en musique la cuisine de Joël Robuchon en Principauté. Désormais maître à bord pour l’ouverture de cette nouvelle table annoncée pour le mois d’avril prochain.

Le restaurant ouvrira ses portes en avril prochain. Photo Aline Gérard.

Un nom historique

Si le restaurant s’appelle les Ambassadeurs, c’est qu’il ravive un nom attaché à l’histoire du palace. En 1886, l’Hôtel Métropole et ses volutes Belle Époque était le repaire d’une élite internationale en villégiature sur la French Riviera.

Et dans les années 20, le restaurant de l’hôtel s’appelait "Les Ambassadeurs" et c’est à cette table que le chef Cussac entend rendre hommage avec une cuisine méditerranéenne "contemporaine et gourmande".

Pour le décor, le palace fait, une nouvelle fois, confiance à Jacques Garcia qui a imaginé une atmosphère intime pour réinventer la salle et la terrasse de ces nouveaux Ambassadeurs.

Une première étape pour l’hôtel, qui doit ensuite, à l’automne, entamer la rénovation complète de ses 125 chambres.