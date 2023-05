L’enseigne monégasque Beefbar élue meilleure steakhouse au monde

C’est une recette monégasque qui a su conquérir le monde entier. La marque Beefbar, créée en 2005 par Riccardo Giraudi en Principauté, vient d’être saluée par le classement britannique Upper Cut Media House, parmi les 101 meilleurs restaurants de viande (steakhouse) au monde. Un classement qui a placé la chaine de restaurants née à Monaco comme "meilleur restaurant de viandes disposant de plusieurs sites".

En effet, si le premier Beefbar a ouvert en 2005 sur le port de Fontvieille, le groupe Giraudi a développé son concept avec aujourd’hui, 32 restaurants à travers le monde. Dont une nouvelle et spectaculaire adresse qui vient d’être inaugurée à Milan, au cœur de l’hôtel Portrait dans un ancien séminaire sur le Corso Venezia et devenu le place to be de la capitale lombarde.

"Après deux décennies de travail acharné pour faire de Beefbar une destination internationale, toute ma gratitude va aux membres de notre équipe, sur tous les continents, car ils sont ceux qui ont rendu cela possible" a souligné Riccardo Giraudi, "touché et honoré" par ce prix.

Les équipes de l’agence londonienne Upper Cut Media House ont visité près de 800 restaurants steakhouse dans le monde pour établir ce classement et récompenser les viandes de grande qualité et les concepts de restauration. Au Beefbar, ils ont pu apprécier la découpe de la viande, à laquelle les équipes apportent un soin particulier.

Le prochain Beefbar doit ouvrir au mois de juin, en Grèce, sur l’île de Santorin