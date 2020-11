Lebolide.com : la plateforme monégasque qui promet "l’efficacité des enchères au prix d’une petite annonce"

Calqué sur le modèle de la plateforme américaine à succès "Bring a Trailer", qui livre au marteau numérique soixante autos classiques ou vintage chaque jour, Lebolide.com a vu le jour à Monaco en plein confinement.

"Nous offrons l’efficacité des enchères au prix d’une petite annonce", résume son fondateur belge et résident monégasque depuis vingt-deux ans, Christian Philippsen.

Dix jours pour prendre une décision



Derrière l’interface intuitive et léchée du site internet, un mode d’emploi tout aussi simple. Optimisées par une équipe d’experts, les annonces des vendeurs sont placées aux enchères durant dix jours. Une échéance qui laisse le temps aux parties d’échanger tout en les obligeant "à prendre une décision".

Évidemment, la confiance dans le vendeur n’est pas aveugle, et les filtres nombreux. "Un pool de rédacteurs spécialisés rédige une description très objective sur la base des informations transmises. On n’essaye pas de vendre des autos mais de les présenter dans l’état qu’elles sont. On ne veut pas décevoir les acheteurs qui découvriraient une bosse, un cuir déchiré…"

"Dès qu’on a un doute, on ne prend pas."

Numéros de séries, factures des garages, identité des propriétaires… tout est passé au crible. "Dès qu’on a un doute, on ne prend pas."



Contrairement à une vente aux enchères classique, le lot reste en possession du vendeur jusqu’au terme de la transaction. Aucune manutention donc, et la promesse de tirer le meilleur prix, notamment grâce à une commission bien plus basse que sur le marché traditionnel des enchères. En sus d’un forfait de base de 99 euros pour enregistrer l’annonce, Lebolide.com ponctionne ainsi 5 % du montant de la vente.

Créer une communauté en Europe