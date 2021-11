Le restaurant Em Sherif s’installe à l’Hôtel de Paris à Monaco

Em Sherif ouvrira au printemps 2022 à l’Hôtel de Paris Monte-Carlo. Le restaurant s’installera en lieu et place de l’ancien Omer d’Alain Ducasse.

Déjà présente dans de nombreux pays du Moyen-Orient – à Dubaï aux Emirats Arabes Unis, à Beyrouth au Liban, Koweït, à Riyadh au Arabie Saoudite et au Caire en Égypte – la chaîne de restauration poursuit sa progression en Europe occidentale. Parmi les huit ouvertures à venir, Londres et Monaco sont deux prochaines étapes.

De quoi séduire une clientèle méditerranéenne ou séduite par les saveurs orientales.

Pour Jean-Luc Biamonti, président délégué de Monte-Carlo SBM: "Em Sherif est un choix naturel pour Monte-Carlo Société des Bains de Mer car ses valeurs de tradition, de transmission et d’excellence sont en parfait accord avec le grand art de vivre Monte-Carlo SBM. Réputée pour sa cuisine de famille et son atmos phère chaleureuse, cette maison est déjà présente dans les destinations les plus exclusives du Moyen-Orient et offrira à Monaco, au cœur de l’Hôtel de Paris Monte-Carlo, un tout nouveau concept, qui séduira notre clientèle monégasque et internationale".

Le restaurant servira tous les jours au déjeuner comme au dîner, une cuisine libanaise et méditerranéenne, un écrin propice au voyage vers les pays du Levant.