"Le prix ne fait pas l’émotion": les confidences du fondateur Serge Beninca avant le 4e Salon d'art contemporain "Art3F" à Monaco

Serge Beninca est l’homme qui se cache derrière ce salon quelque peu atypique. Il raconte son origine, son concept et la raison de sa présence en Principauté notamment...

Quelle est la genèse du salon Art3F?

À la base, nous sommes une boîte de communication au sein de laquelle il y a notre directeur artistique Paxal, qui est également artiste, et notre rédacteur en chef qui a une galerie qui importe de l’art haïtien. Un lundi matin, ils revenaient d’un salon qui s’appelait Art Metz. Il ne s’était pas très bien passé et je leur ai dit qu’on devrait faire notre propre salon avec nos propres codes, comme on le sent. On a proposé ce challenge au Parc des expositions de Mulhouse, dont nous sommes originaires. Art3F vient de là, 3F voulant dire 3 frontières: Mulhouse est à 35 km de Bâle en Suisse et 30 km de Fribourg en Allemagne.

Et quel est son concept?

On a voulu mélanger artistes et galeristes, ce qui ne se faisait pas du tout à l’époque. C‘était des salons avec soit l’un, soit l’autre. On a voulu en faire un hyper décontracté ouvert à tous avec une zone dédiée aux enfants, un espace avec un groupe de jazz. Il a tout de suite bien fonctionné et on a été contactés par les Villes de Lyon et de Nantes qui n’avaient pas de salon d’art contemporain. On s‘est dit pourquoi pas, c’était une aventure humaine! Là aussi ça a bien fonctionné et on a développé le concept où on est sur 20 dates en France et à l’étranger: Barcelone, Lausanne, Zürich, Bruxelles, Paris, Bordeaux, Marseille...

Et vous voilà à Monaco...

Pour être honnête avec vous, quand on vient ici, on arrive un peu avant le salon et on repart un petit peu après (rires). Contrairement à certaines villes où quand c’est terminé on remballe et on rentre à la maison! On cherchait un ancrage Sud-est dans le but de toucher une clientèle, ainsi que des artistes et galeristes italiens parce qu’on n’a pas d’implantation là-bas. On a eu un très bon contact à Monaco avec l’ancien directeur qui gérait le chapiteau de Fontvieille. L’endroit est atypique. Il faut aussi dire qu’habituellement les salons se font en période froide. Notre saison débutait fin octobre et s’arrêtait fin avril. L’idée est aussi de toucher une clientèle de qualité qui est en vacances. Et puis on fait le montage en short! Je peux vous dire qu’à Paris, Porte de Versailles, en janvier, il fait 2 degrés ce n’est pas la même histoire (rires). Il y a quand même un côté bien sympa où on a l’impression de finir nos vacances.

La clientèle est, elle aussi, particulière?

Soyons honnêtes, Monaco a ce côté qui fait rêver. Je me souviens d’une fois où un client bulgare était au stand d’un artiste avec son gamin. Il le regarde et au bout de dix minutes, il lui dit "Je veux ça, ça, ça et ça." Il lui donne sa carte bleue et lui demande de le livrer à tel endroit, tel jour (rires). On ne recherche pas uniquement ce type de clientèle mais ça fait partie du folklore monégasque.

Qu’est-ce qu’on pourra retrouver dans le salon?

Dans un salon d’art contemporain, on retrouve les trois familles qui sont: les peintres, les photographes et les sculpteurs. Ensuite, comme je le disais, on retrouve des artistes et des galeristes. Une certaine catégorie adore le contact avec les artistes parce qu’on peut discuter de l’inspiration, de son origine etc. D’autres en revanche préfèrent l’échange avec le galeriste pour investir dans un tableau avec leurs conseils avisés. Ce milieu cohabite et cela leur permet de tisser des liens.

L’an dernier, le salon avait attiré quelque 150 stands d’artistes et de galeries. Photo d’archives J.-F. O..

Et en termes d’œuvres?

On a ce qu’on appelle l’art abordable. La moyenne des œuvres présentées est entre 1.000 et 10.000 euros. Alors pour une famille, 1.000 euros ce n’est pas neutre mais dans le milieu c’est abordable. À Bâle, qui est le plus grand centre d’art contemporain au monde, on tourne plutôt autour des 300.000 euros voire 3 millions. Ici, il y aura environ 3.000 œuvres et l’idée est d’avoir un coup de cœur sur une œuvre et qu’on puisse repartir avec.

Dans quels styles?

Tous les styles, on n’impose rien. Depuis 2 ou 3 ans, on a un retour en force du pop-art parce qu’avec tous les incidents qu’il y a eus, les gens recherchent de la couleur, du flashy. Le monochrome a un peu moins de succès. Mais il y en a pour tous les goûts.

Est-ce que ce sont les mêmes exposants d’une année à l’autre?

Il y a toujours des nouveautés parce que c’est la particularité des salons d’art contemporain. Malheureusement tout le monde ne peut pas travailler correctement. Vous avez ceux qui vont être contents et qui vont vendre et d’autres qui vont passer au travers parce que tout ne se vend pas non plus.

Comment trouvez-vous ces exposants? Le réseau?

Il y a 11 ans, on avait sillonné la France quand on a lancé ce salon. Aujourd’hui on est les plus gros organisateurs avec 20 dates, et ce n’est pas du tout prétentieux mais on a plus d’artistes et galeristes qui viennent vers nous. On n’a plus besoin de faire cette démarche. C’est un salon international avec des Ukrainiens, des Américains, des Espagnols, des Belges, des Français et même des artistes de la région.

Avec une 4e édition, vous êtes enfin implantés à Monaco comme vous le souhaitiez en arrivant?

On estime à 5 ans pour vraiment faire partie du paysage. Certains disparaissent au bout de 3 ans comme on l’a fait à Rennes. À Monaco on se sent bien, c’est un salon qui se remplit tout seul. Donc, effectivement, je pense qu’il s’incruste tout doucement. Et puis c’est atypique de faire des prix abordables ici. On aurait pu faire un salon ultra chic avec des signatures mais il faut comprendre que le prix ne fait pas l’émotion. Une sculpture de Jeff Koons à 3 millions d’euros ne me parle pas du tout. Mais je peux adorer un artiste qui n’a pas encore une super cote à 1 000 euros.

Savoir+

Au chapiteau de Fontvieille. Du 25 au 27 août, de 16h à 22h le vendredi, de 10h à 20h le samedi et de 10h à 19h le dimanche. 10 euros l’entrée.