Le plus grand Zara de la région Sud a ouvert ce jeudi à Cap 3000 avec un concept dernier cri

L’enseigne avait fermé ses portes il y a six mois. Zara a signé son grand retour ce jeudi après-midi, dans le centre commercial Cap 3000, à Saint-Laurent-du-Var. Le magasin laurentin devient le plus grand Zara de la région Sud.

Si l’emplacement n’a pas changé, la boutique est passée de 900 à 3.000mètres carrés, sur un étage. En plus de proposer de l’habillement femme, elle dispose désormais d’un coin homme et d’un coin enfant.

Nouveau concept

Un rayon enfants a été ajouté. Photo O. V..

Son retour était attendu par les clientes. En début d’après-midi, devant la grille de fer qui s’apprêtait à ouvrir, Mélanie trépignait d’impatience. "Je n’avais pas le temps d’aller dans le Zara d’une autre ville, j’habite à Saint-Laurent. Il nous a manqué, surtout pendant les fêtes. Ça fait six mois que je ne me suis pas acheté du Zara, je n’en peux plus!", a-t-elle confié, grand sourire.

Les clientes étaient d’autant plus ravies que le concept du magasin est du dernier cri. Via l’application, vous pouvez désormais réserver une cabine d’essayage. Idéal quand on travaille et qu’on a à peine le temps de faire un saut en boutique. Il sera également possible de récupérer ses achats Internet uniquement sur présentation d’un QR code.