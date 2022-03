Le Monte-Carlo Beach à Monaco récompensé par le magazine Hôtel & Lodge

Magazine touristique de référence en France, Hôtel & Lodge a tenu sa 3ème cérémonie des Hotel & Lodge Awards au Pavillon Cambon (Paris) ce jeudi 24 mars. A cette occasion, le Monte-Carlo Beach a reçu le Prix" Spécial Green". Une nouvelle catégorie mettant à l’honneur le coup de cœur des équipes éditoriales et du jury, composé des professionnels du tourisme, pour un hôtel résolument engagé dans une démarche d’éco responsabilité et de développement durable.

"Mes équipes et moi-même recevons cet award avec joie et humilité; comme une reconnaissance et un fort encouragement dans la poursuite de notre engagement quotidien", a déclaré Daniele Garcelon, directrice générale de l'établissement.

Certifié Green Globe (avec le statut Green Gold depuis 2018) depuis 2014, le Monte-Carlo Beach s'est engagé depuis de nombreuses années en faveur d’une politique zéro plastique, recyclage des déchets et pour une gestion drastique de l’énergie et de l’eau.

L'hôtel de la SBM a mis en place une politique volontariste de préservation de la biodiversité avec notamment la création à l’été 2021 d’une digue récifale à biodiversité positive. Située sous l’eau à 100m du rivage, cette digue est conçue pour protéger la plage et permettre le développement de la faune marine dans une zone ainsi protégée.

La Pointe la Vigie et sa pinède, ont été classées LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Le dernier inventaire faunistique a permis de recenser pas moins de 20 espèces d’oiseaux, dont 10 espèces nicheuses et 15 espèces protégées. "Ce site du Monte-Carlo Beach devient une zone de refuge essentielle pour la biodiversité de proximité", note l'établissement.

Des valeurs éco responsables qui se retrouvent jusque dans l'assiette puisque, soucieux du développement de son écosystème local, le Monte-Carlo Beach et le restaurant Elsa travaillent étroitement avec les producteurs locaux pour privilégier les produits de saison à parfaite maturité et les domaines et jardins de proximité : le Jardin des Antipodes à Menton pour les herbes aromatiques et fruits, le Domaine d’Agerbol sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin, dont la production de légumes bio alimente Elsa à kilomètre 0, de la terre à la table.

Le restaurant a par ailleurs été certifié Ecorcert depuis 2013 pour sa cuisine 100% bio et sa pêche sauvage.