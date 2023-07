La Société des Bains de Mer dévoile le légendaire "Maona" pour vous faire revivre l'âge d'or de Monte-Carlo

La légende est prête à revivre, promet le slogan. Celle d’un age d’or de la Principauté, des années 60 et 70 où tout ce que la Riviera comptait de beautiful people venait prendre du bon temps au Maona, sur la presqu’île du Larvotto.

Quelques décennies plus tard, ce sont ces souvenirs que la Société des Bains de Mer convoque avec l’ouverture d’un nouveau Maona, posé cette fois en bout de plage du Monte-Carlo Beach. Un établissement festif d’été où dès le portail d’entrée franchi, des photos couleurs sépia rappellent les stars passées par l’ancien Maona, de Johnny à Liza Minnelli en passant par Jack Nicholson. Mais la nostalgie s’arrête là. Le nouvel établissement répond à des codes contemporains dans un décor voulu glamour mettant en vedette la vue sur la Méditerranée.

Le projet a maturé parmi les équipes pendant une bonne année pour imaginer le lieu qui compte une centaine de couverts en plein air. La cuisine a été logée dans un ancien salon de coiffure de la SBM.

Entre le confortable lounge et le restaurant-terrasse, le Bar Sauvage (concept dans le concept) distille ses Negroni, cocktail signature de la maison, dont une version exceptionnelle combinant un gin sec londonien des années 50, un amer et un vermouth italien de 1956. Clin d’œil à l’année de mariage du prince Rainier III et de la princesse Grace.

Pan bagnat revisité

Chaque mètre carré de l’établissement est pensé pour prendre du bon temps dans ce cabaret à ciel ouvert avec - et c’est un bon point - de la musique live tous les soirs proposée par un pianiste et chanteuse, finaliste de The Voice en Australie. Le collectif Bon Entendeur a signé, lui, la bande-son qui tourne avec des standards sixties et seventies de 20 heures à 2h du matin.

Si l’historique Maona servait une cuisine polynésienne, cette fois, c’est au terroir local que la SBM a voulu donner la vedette. Le chef Vincenzo Giordano s’amuse avec les produits saison et la pêche qu’il trouve. Donnant du glamour à des anchois frits ou à un étonnant pan bagnat revisité avec écailles de radis sur le dessus. Des plats qu’on partage pour la convivialité.

Avec l’ouverture reportée au printemps 2024 d’Amazonico sur la place du Casino, Maona est le point focal des nouveautés de la saison pour la Société des Bains de Mer, qui mise beaucoup sur ce nouveau concept. Et pourrait même à l’avenir, l’exporter!