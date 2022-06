Le groupe monégasque Giraudi ouvre une nouvelle table aux saveurs locales sur le port de Fontvieille

Carnet rose dans le groupe Giraudi. Le premier groupe privé de restauration de la Principauté accueille un nouveau-né dans sa palette de restaurant. Son petit nom? Fonfon. Ou plutôt Maison Fonfon, un nouvel établissement qui s’installe à la place de l’ancien Michelangelo. Fonfon pour Fontvieille car le restaurant se situe sur le port de Fontvieille et développera un concept très local.

"Il manquait à mon sens à Monaco un concept de la Riviera, avec toutes les spécialités monégasques, ligures et provençales", lance Riccardo Giraudi, qui dirige le groupe.

Et prévient d’emblée: "On ne sera pas dans le poussiéreux, plutôt une table solaire, pas prétentieuse mais avec les spécialités locales et une bonne ambiance. Un peu comme notre Cantinetta au Larvotto, mais version azuréenne".

Au menu notamment: pissaladière, tarte tatin à la tomate, sardines, ravioli, petits pans-bagnats.

Et une recette signature: les pâtes au pastis imaginées par le maître des lieux et à déguster sous une fresque peinte à la main par Franck Lebraly qui a aussi dessiné le logo.

Zeffirino va remplacer Mozza

Riccardo Giraudi avait un temps imaginé installer sur le port de Fontvieille la table niçoise de La Petite Maison de la famille Rubi. Il a changé de voie, en imaginant ce concept inédit, qui, s’il trouve son public à Monaco, sera exporté pour voir du pays. A l’image du Beef Bar, étendard du groupe Giraudi, qui fait le tour du monde depuis 17 ans.

Dans l’intervalle, le groupe Giraudi planifie l’arrivée d’une nouvelle marque dans son giron, celle de Zeffirino, connu comme le prince du pesto à Gênes et adoubé par Frank Sinatra en son temps, qui ne jurait que par un bon plat de pâtes au pistou. À la fin de l’année, l’enseigne italienne remplacera rue du Portier celle de Mozza, pourtant historique dans le groupe Giraudi.

"Aujourd’hui, mes partenaires dans le monde me réclament des propositions de cuisine italienne, française ou asiatique. Et notre volonté est d’exporter des enseignes made in Monaco comme Beef Bar, Fonfon ou Song Qi mais aussi des marques que l’on importe comme Zeffirino. Le concept Mozza n’était pas assez fort, assure-t-il. Et je préfère m’exporter avec des marques de luxe comme Zeffirino. C’est plus rentable et ça colle davantage à l’image de Monaco. C’est aussi sur cette gamme que se positionnent mes partenaires. Mais tout commence à Monaco, pour chacun des concepts. Je vis ici, j’ai besoin de voir et de tester toutes les offres".

Une Principauté qu’il utilise depuis 17 ans comme laboratoire de ses idées de restauration. Et toutes se portent plutôt bien. "Bien sûr, comme tout le monde nous sommes impactés par le recrutement de personnel, même si nous ne sommes pas saisonniers et l’on propose des contrats à l’année".

Mais les fermetures imposées par la pandémie semblent un mauvais souvenir. "Tout est bien parti pour que l’on fasse la plus belle saison de notre vie. Pas seulement à Monaco mais aussi à Saint-Tropez ou Mykonos. On le ressent déjà dans les lieux de vacances. Ils sont en plein boom".