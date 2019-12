Le Fairmont de Monaco refaçonne le décor et la carte de son bistrot 24h/24

Un saphir aux milles facettes et vue panoramique sur la Méditerranée, pour lequel l’hôtel a revu sa copie. En effet, le restaurant surplombant le lobby a gagné en convivialité pour s’installer au petit-déjeuner, au déjeuner, au goûter ou au dîner… Ça tombe bien le bistrot sert 24 h/24… denrée rare en Principauté!

En pleine nuit, les clients privilégient les pizzas ou les burgers pour parfaire une soirée de fête. Toute la journée et jusqu’à 23 heures, la carte bistrot, imaginée par le chef exécutif Didier Aniès a ses pépites. Il y a mis tout son amour des produits et son goût pour une cuisine simple et savoureuse, dans la tradition de la gastronomie française.

Ainsi, on retrouve un mariage audacieux du rouget et du calamar, d’excellents trofie au thon, câpres et citron confit. Ou une joue de bœuf braisée qui rappelle des souvenirs de tables familiales. Une petite touche rehausse à chaque fois le plat et lui donne la qualité du chef.

Le Saphir 24 devrait séduire ses adeptes, dans son nouveau look. Un changement qui laisse entrevoir d’autres nouveautés et rénovations au Fairmont Monte-Carlo, attendues pour 2020.