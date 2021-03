Le centre commercial Polygone Riviera annonce qu'il va rouvrir ce mardi

Dans un communiqué adressé, ce lundi matin, à l’ensemble des salariés, il est indiqué : "Le dernier arrêté préfectoral interdit l’ouverture des magasins et centres commerciaux de plus de 5.000 m2. L’analyse juridique de ces textes montre que cet arrêté ne concerne que les centres commerciaux fermés et ne s’applique pas aux centres à ciel ouvert tels que Polygone Riviera".

C’est d’ailleurs cette spécificité – à ciel ouvert – qui avait permis au centre de rester ouvert en janvier.

Il avait échappé à la sentence gouvernementale liée à la crise sanitaire, alors que tous les centres commerciaux de France de plus de 20.000 m2 – dont le concurrent laurentin Cap 3000 – ont été contraints de fermer leurs portes (Polygone affiche 70.000m2).

"Ce lundi, on a vraiment cru à un fake...Mais, on est vraiment heureux de pouvoir de nouveau accueillir notre clientèle. C’est vraiment rude en ce moment. La confusion règne de partout...", commente une vendeuse d’une enseigne de prêt à porter.

Contactée ce lundi, la direction confirme bien la réouverture de Polygone dès ce mardi.

Et de préciser : les enseignes Primark et le Printemps seront fermés puisqu’elles font plus de 5.000 m2.

Sollicitée, la préfecture n’a, pour l’instant, pas apporter de précisions.