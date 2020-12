La SNCF prête pour les fêtes, dans l'attente du feu vert sanitaire

Emmanuel Macron a de fait annoncé le 24 novembre que le confinement serait levé le 15 décembre si la situation sanitaire continue de s'améliorer, c'est-à-dire si le nombre de contaminations au coronavirus descend sous les 5.000 par jour, avec environ 2.500 à 3.000 personnes en réanimation. Or, l'objectif des 5.000 tests positifs par jour semble désormais difficile à atteindre.

Jean Pierre Farandou "s'attend à un rush après le 15 décembre" pour les réservations "si le "go" est donné par les autorités sanitaires".

Il a néanmoins invité les Français à acheter leur billet le plus tôt possible, pour pouvoir profiter des prix les plus bas.

"Si jamais il y a des mauvaises surprises vous serez intégralement remboursés ou éventuellement vous pourrez échanger votre billet", a-t-il lancé.