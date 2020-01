La SNCF met en vente des millions de billets à moins de 35 euros depuis ce jeudi

L'offre concerne les TGV Inoui et Ouigo et dure une semaine, depuis ce jeudi et jusqu'au 30 janvier.

Les réductions s'appliquent sur "les voyages entre maintenant et la mi-avril, jusqu'aux vacances de Pâques", avait expliqué Rachel Picard lundi matin au micro d'Europe 1.

"C'est quasiment un quart des places mises en vente à des prix aussi bas. Ça concerne l'ensemble des lignes françaises et il aura des prix à moins de 50 euros sur les lignes internationales".

Autre geste fort vis à vis des clients selon la directrice générale de Voyages SNCF: "Les abonnés TGV seront dédommagés sur leur abonnement en février, de 50 à 100%".

Et de présenter ses excuses aux usagers: "Je suis consciente du stress que les clients ont subi".

Rachel Picard a assuré que le trafic serait normal sur l'ensemble des TGV pour les vacances de février.