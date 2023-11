On a visité l'entreprise familiale qui fabrique le "Louis Vuitton du cornet de glace" depuis 1949 à Monaco

Au Mongrando, une bâtisse de quatre étages nichée entre les rues Honoré-Labande et Malbousquet, rien ne laisse imaginer que des machines industrielles tournent à plein régime plus de dix heures par jour. Depuis l’extérieur, seuls des effluves sucrés viennent titiller nos narines et, naturellement, aiguiser notre curiosité. Nous poussons donc la porte du numéro 13.

Bienvenue chez Samupe, une entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de cornets de glace et, dans une bien moindre mesure, de cigarettes et d’éventails en biscuit. Présente dans cet immeuble depuis 1976, la famille Mantica officie, en réalité, depuis 1949 en Principauté. "Mon père, Angelo, et ma mère, Madalena Lupi, ont appris le métier grâce à l’oncle Raffaele de Milan qui possédait une usine à cornets. Ils ont eu l’opportunité de s’établir à Monaco, d’abord rue de La Turbie, puis ils ont déménagé avenue Saint-Laurent avant de définitivement s’installer ici. À l’époque, ça s’appelait La Gaufretterie de la Côte d’Azur", retrace François Mantica, l’un des héritiers de cette affaire et toujours PDG à 80 ans.

Si la famille possède alors deux glaciers à Nice (Neigeline et N’Iceberg), les débuts de l’usine sont modestes : seulement un employé pour qui les tâches manuelles s’avèrent harassantes. Quand François Mantica reprend l’usine en 1970 à 28 ans, alors fraîchement marié, il entreprend une modernisation de la ligne de production en basculant sur les machines automatiques de conception allemande.

Une révolution.

"Louis Vuitton du cornet"

Aujourd’hui dirigée par Jacques, son fils de 44 ans, la Samupe emploie jusqu’à 15 personnes, dont certains depuis plusieurs décennies, et ses machines produisent plusieurs millions de cornets de glace par an, roulés ou moulés, en vue des jours chauds.

"Ici, on confectionne le Louis Vuitton du cornet à glace, aime à dire François Mantica. Il est solide, épais, parfumé et croustillant. Forcément, le haut de gamme a un prix."

Un coût qui ne rebute pas les défenseurs de la qualité, qu’ils soient revendeurs ou artisans glaciers français, à se fournir chez l’industriel monégasque. "Nous traitons avec les Fenocchio à Nice depuis trois générations. On vend aussi à Barbarac à Saint-Tropez. Et depuis deux ans, on exporte trente palettes par an en Allemagne chez un très gros glacier, Cristallo, détaille Jacques Mantica, à titre d’exemples. On a toujours privilégié la qualité à la quantité."

François et Jacques Mantica. Photo Cyril Dodergny.

Une organisation verticale

À Monaco, où le foncier se fait rare, il semble, de fait, difficile de rivaliser sur le nombre avec les mastodontes allemands et italiens. Qu’à cela ne tienne, la Samupe a su se montrer inventive. « Ici, vu la configuration du bâtiment, le défi est l’optimisation de la place. Une organisation verticale a donc été imaginée », expliquent les deux hommes.

C’est au deuxième étage que les matières premières nécessaires à l’élaboration du cornet sont stockées. La farine, par exemple, arrive par camions et est propulsée à haute pression par un tube jusque dans un silo. Pour élaborer la pâte, un niveau en dessous, on y rajoute notamment du sucre, de l’eau, du lait. "Selon le modèle de cornet souhaité, on programme un ordinateur qui va permettre la pesée électronique, explique Jacques Mantica. Ensuite, cela descend au rez-de-chaussée où la pâte est stockée à température ambiante à 27°C."

Débute alors un processus de confection du cornet roulé grâce au four chauffé à plus de 200 degrés, à un moule conique puis à une tour de refroidissement. Les cornets sont alors regroupés dans des cartons, filmés, puis envoyés et stockés dans un dépôt de 3000m² à Contes. Avant leur distribution. "La durée de vie d’un cornet est de deux ans", précise Jacques Mantica.

A la Samupe Monaco, on confectionne le "Louis Vuitton du cornet". Photo Cyril Dodergny.

Vers la diversification

Depuis plusieurs années, la Samupe s’est diversifiée en vendant également des produits pour fabriquer la glace ainsi que des accessoires pour les glaciers : pots, cuillères et emballages recyclables, pâtes et crèmes concentrées mais aussi armoires à glace, pasteurisateurs, turbines… Avec le service après-vente qui va avec. "Cela représente 50 % de notre activité".