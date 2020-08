"J’ai plein d’idées pour me développer": Anne-Sophie Deyme, une créatrice varoise wax addict

Lorsque la Gardéenne découvre l’Afrique à l’âge de 9 ans, c’est une révélation. Elle y vit même pendant un an, à 23 ans. "Aujourd’hui j’y retourne régulièrement. Au Sénégal plus précisément. Ma belle-famille y est installée depuis plusieurs générations."

C’est donc de manière très naturelle qu’elle a voulu associer son amour pour ce pays et son esprit créatif. Et déjà, la quadra se projette. "J’ai plein d’idées pour me développer. Je voudrais étoffer le prêt-à-porter et lancer une collection pour l’hiver, peut-être autour du yoga, toujours avec du wax." Histoire de mettre un peu de couleurs même dans les jours les plus gris de l’année.

Pour suivre Un jour à la Plage : rendez-vous sur Instagram