"J'ai perdu beaucoup de clients": comment l'explosion des prix des fruits et légumes inquiètent les maraîchers de Menton

Le constat est implacable. Depuis plus d’un an, les prix des fruits et légumes ne cessent de croître. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. D’abord, l’inflation. Le coût de la vie est plus élevé et impacte directement le secteur. "On est le dernier maillon de la chaîne, déplore un maraîcher mentonnais. On est obligés d’ajuster nos prix. L’essence, l’électricité... Tout est plus cher. Sans ça, nos marges sont quasi nulles."

Selon une enquête de Familles de France (mouvement familial dont la fédération nationale regroupe plus de 198 associations divisées en Fédérations départementales Familles de France sur tout le territoire. Familles de France est reconnue d’utilité publique, et est notamment agréée par les Ministères comme organisation nationale de défense des consommateurs., ndlr), le prix du panier de légumes aurait augmenté de 15%, pendant que celui des fruits a bondi de 8%, entre juin 2021 et juin 2022.