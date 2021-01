INTERVIEW. “L’enjeu pour les commerces, c’est de montrer qu’ils sont des lieux de lien social”

Ensuite, il faut avoir conscience que les gens qui voudraient se garer devant leurs commerces ne sont qu’une partie de la clientèle, celle que l’on entend particulièrement. Les autres, ceux qui sont venus à pied, en bus, en tram ne disent rien! Il y a une focalisation sur cette histoire de stationnement, souvent parce que les commerçants eux-mêmes sont en voiture.

Encore une fois, ce qu’il faut, c’est réussir à avoir de moins en moins de gens qui viennent en voiture, en rendant les villes plus agréables. Si on dit qu’on va faire davantage de places de parking, on sous-entend que pour venir, il faut prendre la voiture, même pour faire 500 mètres, alors que pour faire 500 mètres, il vaudrait mieux refaire le trottoir. Ça, c’est un travail de long terme, beaucoup plus compliqué, mais qui rendra la ville plus agréable. Le port de Nice a par exemple beaucoup changé et c’est très agréable.

En réalité, on voit des villes qui ont beaucoup de parkings, mais aussi un fort taux de vacance commerciale.

Comment expliquer qu’une ville comme Toulon affiche à la fois une démographie en hausse et un commerce pas florissant?

C’est une exception. Il n’y en a pas beaucoup en France, comme Montélimar ou Narbonne. Je pense que c’est lié à la superficie de la ville, qui permet encore de construire.

Ça m’avait frappé à Toulon: des rues d’un quartier résidentiel, juste au-dessus de la gare, où on ne peut pratiquement pas cheminer à pied, parce qu’il y a des voitures garées sur le trottoir. Pourtant, ce sont des endroits d’où on peut aller à pied jusqu’au centre-ville. Ce serait bénéfique pour les commerçants et les clients, mais ces derniers ne le font pas parce que même pour sortir de chez eux, c’est compliqué.

Plus généralement, s’il y a du monde en plus, il faut leur faire découvrir la ville. Dans cette optique, le cérémonial de l’accueil des nouveaux habitants est très important: c’est l’opportunité de leur faire connaître les commerces, les manières de se déplacer, les parkings, les quartiers et je ne suis pas sûr que ce soit fait.