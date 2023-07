Une sœur et son frère lancent la mode des brownies personnalisables à Monaco (et au-delà)

Un petit frère pâtissier boulanger de profession. Une grande sœur qui clame son amour du chocolat à qui veut l’entendre. Forcément, de cette association familiale ne pouvait que découler une marque à la consonance gourmande : Queen of Brownies, allusion au gâteau chocolaté inventé aux États-Unis à la fin du XIXe siècle.

Gloria et Luigi Gianoglio, des Italiens résidant en Principauté, y ont ajouté leur marque de fabrique : la possibilité de personnaliser cette pâtisserie avec un message, une photo ou encore des smileys. Tous comestibles, naturellement. Idéal pour célébrer un événement personnel ou surprendre lors d’un séminaire d’entreprise.

« J’étais souvent déçu de ce que je trouvais en boulangerie »

L’entreprise, référencée en France et fraîchement lancée le 1er mars dernier, n’était pourtant pas le plan initial. "Après six ans entre Paris et Luxembourg, j’ai démissionné fin 2022 de mon poste chez un big four du secteur du conseil pour me lancer avec mon frère dans l’ouverture d’un restaurant à Monaco ou ses environs", retrace Gloria Gianoglio, 32 ans. Elle pour la partie gestion, lui pour l’opérationnel.

La quête du local n’étant pas chose aisée, la fratrie s’est mise à concocter, en parallèle, des brownies. "Sur les réseaux sociaux, j’avais déjà remarqué l’explosion des cookies mais pas des brownies. Pendant le Covid, à Londres et New York, il y a eu un vrai engouement pour ces derniers. L’idée a commencé à germer, surtout qu’ici, j’étais souvent déçu de ce que je trouvais en boulangerie."

En début d’année, le duo multiplie les tests de cuisson et le calibrage d’ingrédients puis les dégustations afin d’élaborer LA recette idéale.

Du beurre, de la farine, des œufs, de la poudre de cacao, du chocolat, aussi bien fondu qu’en morceaux… Jusqu’à trouver l’équilibre parfait, entre moelleux et fondant. "C’est un vrai fudge brownie à l’américaine avec des ingrédients de qualité. C’est comme manger un bout de chocolat, insiste Luigi Gianoglio, de trois ans son cadet. On avait à cœur de respecter le pays d’origine du produit que l’on travaille afin de ne pas le dénaturer"

Des livraisons à l’autre bout de la France

Sur le réseau social Instagram, les premières publications de brownies agrémentées de lettres aiguisent l’appétit et la curiosité. La mayonnaise prend, les abonnés augmentent.

De fil en aiguille, au gré des demandes de la clientèle, le produit évolue. Un packaging rose habille désormais la pâtisserie. Le frère et la sœur développent aussi le cookie cake et le blondie, sorte de brownie au chocolat blanc.

Leur dark kitchen à Beausoleil, qu’ils louent sur des créneaux horaires matinaux, tourne à plein régime pour assurer les livraisons entre Menton et Nice. Plus de 500 brownies sortis du four au total. Parmi les assortiments et le panel de tailles proposés, on retrouve le "25 parts", un carré de 30 par 30 centimètres pesant… 2,5 kg ! Dément.

Depuis quelque temps, leurs gourmandes productions ont été repérées aux quatre coins de la France. Des brownies ont ainsi été livrés, par voie postale, à Toulon, Saint-Tropez, Aix-en-Provence, La Garde, Paris mais aussi Lille. "J’ai revu le packaging pour que les lettres ne bougent pas, que le brownie ne se casse pas. Et ça ne fond pas, car le chocolat est tempéré et donc stable", rassure Gloria Gianoglio, désireuse de faire grandir leur création commune.

La livraison devrait monter en puissance avec la sortie toute fraîche d’un e-shop sur leur site Internet.

Bientôt leur propre laboratoire

La suite ? "On va bientôt signer le compromis de vente pour avoir notre propre laboratoire à Beausoleil", annonce la Queen of Brownies. Plus d’horaires restreints mais une optimisation maximale des fourneaux, avec d’autres projets en tête pour rentabiliser l’investissement. "En plus de la livraison, on veut aussi multiplier les pop-up [des magasins éphémères, N.D.L.R.] dans des endroits clefs, à Monaco et en France", précisent-ils. En attendant, on peut retrouver le roi et la reine des brownies au cinéma en plein air sur le Rocher.

Luigi et Gloria Gianoglio ont créé « Queen of Brownies ». DR.

DR.

DR.