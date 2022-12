Il ne vous reste plus que jusqu'à ce vendredi midi pour profiter des enchères de voitures à la fourrière de Monaco

Bon à savoir

Les véhicules présentés à la présente vente sont vendus en l’état. "L’ensemble des formalités relatives à l’immatriculation desdits véhicules devra être effectué par l’adjudicataire, lequel devra également supporter à sa charge exclusive les frais relatifs notamment à l’immatriculation du (des) véhicule(s) et autres formalités", précise l’Administration des Domaines, laquelle peut ne pas être en possession de l’ensemble des documents administratifs et/ou des clés.

Il est noté, dans les conditions générales de la vente que "les véhicules sont susceptibles de présenter des difficultés pour l’immatriculation, tant en Principauté de Monaco, qu’à l’étranger et plus particulièrement en France ou faire l’objet d’une réception à titre isolé. Dans ces hypothèses, l’adjudicataire renonce expressément et irrévocablement à tous recours amiable ou judiciaire contre l’État de Monaco, devant toute juridiction de la Principauté ou étrangère et à toute demande de remboursement et/ou d’indemnité à quelque titre que ce soit ainsi qu’à demander la reprise du (des) véhicule (s) par l’État de Monaco".