1. Des sapins décorés et faits sur-mesure

On a le droit de ne pas vouloir - ou même avoir le temps - de décorer son sapin de Noël. C’est justement ce que propose la boutique Les jardins de Noël de la marque Eleven Monte-Carlo.

"On propose des sapins tout faits, décorés, explique Aurélie l’une des vendeuses. On a notre propre décoration et chacun peut choisir son thème."

En clair, vous pouvez aussi bien avoir un coup de cœur sur un sapin en vitrine et demander le même ou alors vous pouvez le faire sur mesure avec les nombreuses décorations vendues en boutique.

Et si l’idée d’offrir un sapin peut légitimement paraître saugrenue, le pop-up vend également tout un tas de décorations à l’unité.

"On fait aussi des bougies cadeaux, des bougies senteurs ainsi que de la vaisselle, le tout dans le thème de Noël."

Le petit plus ? Pas la peine de s’embêter à faire rentrer vos achats dans votre voiture, le magasin vous livre rapidement. Et même dans la journée !

Les jardins de Noël, jusqu’au 5 janvier. Tarifs : de 150 à 2.000 euros en fonction de la taille du sapin et de sa décoration. Horaires : de 10 h à 19 h 30 toute la semaine.

2. Un panettone de Milan avec Vogue

Y. Dk..

Oui, le panettone est un grand classique de cette période de fin d’année. On ne présente plus cette brioche indétrônable aux multiples déclinaisons.

La pâtisserie San Carlo, basée à Milan, a voulu dépoussiérer son image classique pour en faire une version plus moderne. "On a une édition traditionnelle mais surtout une plus originale à la pistache et une troisième à la poire et au chocolat", explique la vendeuse Martina qui a avoué son faible pour celui à la poire et au chocolat.

Le bonus ? Ils sont vendus dans des boîtes métalliques confectionnées par Vogue et dessinées par la marque française Hermès.

Pâtisserie San Carlo, jusqu’au 30 décembre.

De 10 h à 19 h 30, de 11 h à 19 h le dimanche.

Tarifs : pour 500 g : 45 euros le traditionnel et 50 euros pour les versions originales ; pour 1 kg 70 euros pour toutes les versions.

3. Comme un goût d’Autriche à Monaco

Y. Dk..

Connaissez-vous l’hôtel Sacher ? Ce palace viennois situé dans la capitale autrichienne est réputé pour sa spécialité gastronomique : la Sacher Torte. Créé en 1832 et véritable icône de nos voisins européens, ce gâteau au chocolat pourrait vous faire craquer.

"C’est un gâteau enrobé de chocolat avec une viennoise et une fine couche de confiture d’abricot", détaille Dorothée. Et tout est directement importé de Vienne !

Le stand vend également des boîtes de café et de chocolat chaud. De quoi compléter la panoplie pour un cadeau gourmand.

Maison Dacher, jusqu’au 5 janvier. De 10 h à 19 h du lundi au dimanche. Tarifs : de la plus petite à la plus grande taille de 39,50 euros à 72,50 euros. Le café et le chocolat chaud sont à 22,50 euros.

4. Des sablés artisanaux fabriqués à Beausoleil

Y. Dk..

Comme le panettone, les sablés font partie des classiques de Noël. Ça tombe bien, la pâtisserie Carolina Cake, installée à quelques minutes du Métropole Shopping Center, en a fait sa spécialité cette année !

Experts du cake design, Kevin et Caroline confectionnent ces gourmandises dans leur laboratoire à l’arrière de leur boutique située 9, boulevard du Général-Leclerc. "Ce sont des sablés pur beurre, décorés en pâte à sucre sur le thème de Noël avec des sapins, des couronnes, etc", détaille Lucie, la vendeuse.

À noter que la pâtisserie les vend à l’unité mais aussi en coffret.

Carolina Cake, jusqu’au 6 janvier. De 9 h à 18 h 30 du mardi au samedi.Tarifs sablés individuels de 12 à 15 euros. Boîtes de sablés de 28 à 50 euros.