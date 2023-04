"Hot Chip Challenge" sur TikTok: un supermarché français retire de la vente les chips les plus pimentées au monde

Partagé en nombre depuis plusieurs mois sur TikTok, le défi consiste à manger une chips extrêmement épicée, vendue comme étant "la plus forte du monde".

Né outre-Atlantique sous le nom de "One Chip Challenge", devenu "Hot Chip Challenge" après la commercialisation du produit éponyme dans l’Union européenne, ce nouveau défi n'est pas sans risque sur la santé. En effet, les "Hot Chip Challenge" battent le record des chips les plus pimentées au monde avec, dans leur composition, deux piments parmi les plus forts du monde: le Carolina Reaper et le Trinidad Moruga Scorpion, évalués entre 1,4 et 2,2 millions d'unités sur l'échelle de Scoville, la gradation qui permet de mesurer la force d'un piment. Des brûlures cutanées Commercialisé une dizaine d'euros en France, le paquet ne contient qu'une seule chips... et une paire de gants, le contact avec cette dernière pouvant provoquer des brûlures cutanées.

Dans les vidéos viralisées sur TikTok, les personnes qui se filment en train de manger la chips deviennent aussitôt rouges et se sentent mal.

Le fabricant de ce produit évoque "une expérience unique dont la plupart des gens se souviennent toute leur vie", avec des brûlures pouvant durer "de 5 à 10 minutes".

Vendue sur Internet, cette chips n'était jusque-là commercialisée que dans un unique hypermarché français: le Auchan de Farébersviller, en Moselle.

Une soixantaine de boîtes ont été écoulées en une dizaine de jours, selon nos confrères du Républicain lorrain. Mais, au vu des dégâts provoqués par cet énième challenge des jeunes utilisateurs de TikTok et malgré les précautions et messages de prévention, l'enseigne a fait machine arrière en la retirant de la vente.

Un réel risque sanitaire

Légale à la vente, la chips serait fabriquée en République tchèque, selon le site de la marque, et répond donc aux exigences européennes en matière de sûreté alimentaire.

La marque assure que le produit est "sans danger et n’a aucun effet secondaire", mais précise qu'"il est possible que vous ayez une vision floue, plus de mal à respirer et que vous soyez en sueur". Tout en incitant les clients à commander, se filmer et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, avec des promesses attrayantes: gain d'un iPhone, "pour 5 produits achetés, un arbre est planté"...

Mais dans les faits, les risques sanitaires sont réels.

Manger cette chips peut en effet provoquer "une irritation et une sensation de brûlure intense", comme l'expliquait en janvier Magali Labadie, cheffe de service au centre antipoison et toxicologie au CHU de Bordeaux, à Franceinfo. Selon elle, elle peut même déboucher sur un "malaise vagal", voire un "choc anaphylactique", chez les personnes allergiques.