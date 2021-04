Hausse d'électricité à Monaco ? La SMEG répond aux questions

Depuis plusieurs semaines, des résidents de Monaco s’étonnent: leur facture trimestrielle d’électricité semble avoir bondi d’un coup depuis, selon eux, l’installation des nouveaux compteurs Nexio.

Plusieurs clients s’en sont émus sur les réseaux sociaux, d’autres ont directement contacté Monaco-matin. Comment expliquer une telle augmentation? Les tarifs de l’électricité ont-ils changé? Les compteurs Nexio sont-ils responsables? Nous avons posé ces questions à la Société Monégasque de l’Électricité et du Gaz (SMEG). Voici ses explications.

Des factures trimestrielles

Comment expliquer des montants qui doublent d’une facture à l’autre? "Souvent, quand les clients donnent ces chiffres-là, ils comparent la facture trimestrielle qu’ils viennent de recevoir à celle du trimestre précédent. Pour les clients qui ont du chauffage électrique, il y a toujours une différence entre la facture de demi-saison, où ils n’allument pas leur chauffage, et la facture d’hiver, où ils l’allument", souligne Pierfranck Pelacchi, directeur commercial de la SMEG.

Les tarifs inchangés

"La facture d’électricité comprend une prime fixe, toujours identique, qui correspond à la puissance mise à la disposition des clients. À cela s’ajoute un montant variable, qui correspond à la consommation multipliée par le prix de l’électricité. Les tarifs connaissent une certaine stabilité depuis quelques années."

Pas d’effet tarifaire qui pourrait donc expliquer ces augmentations, assure la SMEG. "En revanche, s’il y a une surconsommation, celle-ci va peser sur la facture suivante."

Un hiver plus rigoureux en 2021

Et c’est ce qui semble être le cas cette année, selon le fournisseur d’énergie.

"Il faut prendre en compte un paramètre: les hivers rigoureux sont de plus en plus rares. En 2020 et en 2019, nous n’avons pratiquement pas eu d’hiver. Alors que cette année, comme en 2018, nous avons eu trois semaines de froid assez intense, avec 5°C en moyenne, du 4 au 22 janvier", explique le directeur commercial.

Il ajoute: "Certains clients se sont retrouvés à chauffer, parfois de façon excessive sans s’en rendre compte. Et quand il fait très froid dehors, ces radiateurs chauffent en continu à pleine puissance. Certains clients qui nous ont contactés, ont consommé en 3 semaines ce qu’ils consomment d’habitude en 3 mois."

À cela s’ajoutent les phénomènes de couvre-feu et de télétravail où le matériel informatique est plus sollicité.

Même système de relevés avec Nexio

Alors que la SMEG procède au changement de ses anciens compteurs depuis un an, l’augmentation constatée sur les factures peut-elle s’expliquer par l’installation des compteurs intelligents, Nexio?

"Les consommations relevées ne dépendent pas du tout des compteurs. Nexio mesure l’électricité consommée exactement comme les anciens compteurs. La seule différence, c’est sa capacité à communiquer les données. Le comptage en lui-même est suivi de façon métrologique. Les compteurs sont certifiés par le LNE [Laboratoire National de Métrologie et d’Essais, N.D.L.R.], qui suit les recommandations européennes."

Six réclamations

"Nous avons enregistré six réclamations de clients qui trouvaient leur consommation trop élevée. Parmi eux, trois n’avaient pas encore de nouveau compteur Nexio. Nous sommes allés au domicile de certains pour vérifier et leur faire constater l’effet de l’allumage de leurs appareils. Et ils ont été rassurés", assure Pierfranck Pelacchi.

Une appli pour surveiller sa consommation

Alors que l’été se profile et les fortes chaleurs avec lui, la SMEG alerte sur l’utilisation de la climatisation qui pourrait à son tour faire augmenter la note.

Elle invite ses clients à suivre leur consommation sur l’application My Nexio.

"Certains clients équipés de Nexio cette année, ont moins consommé que s’ils avaient eu un compteur normal. Et cela, grâce à l’application My Nexio, qui donne accès à leur consommation au jour le jour. En suivant l’évolution de leur consommation, ils ont pu la maîtriser par des gestes simples. Avec les anciens compteurs, on ne pouvait qu’attendre la fin du trimestre pour constater les "dégâts", s’il y en avait."