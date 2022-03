Guide Michelin 2022: y a-t-il un restaurant étoilé près de chez vous? Découvrez-le sur notre carte

Une étoile de plus à Monaco, et un nouvel établissement primo-étoilé à Roquebrune-Cap-Martin. Le Guide Michelin a dévoilé ce mardi 22 mars, depuis Cognac, sa liste des établissements récompensés par ses redoutés inspecteurs. Une nouvelle fois, nos territoires ont été mis à l'honneur.

Entre les Alpes-Maritimes et Monaco, la Côte d'Azur a encore fait sensation lors de la cérémonie. Certes, les récompenses ne sont pas aussi nombreuses et spectaculaires que lors de l'édition 2021, durant laquelle le célèbre guide rouge avait ajouté 5 restaurants locaux à sa liste (Antonio Salvatore à Monaco, Les Agitateurs à Nice, Colette Hôtel Sezz à Saint-Tropez, Louroc - Hôtel Eden Roc à Antibes et L'or bleu à Théoule-sur-Mer), mais des chefs réputés ont assis leur réputation chez nous.

C'est le cas de l'Italo-argentin Mauro Colagreco, déjà triplement étoilé avec son restaurant Mirazur, à Menton. Il a obtenu ce mardi une étoile avec Ceto, son nouvel établissement situé à Roquebrune-Cap-Martin. Tout près de lui, à Monaco, Marcel Ravin, le chef du restaurant du Blue Bay, a obtenu une deuxième étoile.

L'un de ces restaurants célébrés figure peut-être à côté de chez vous, découvrez-le grâce à notre carte interactive. Les restaurants 1-étoile sont en bleu, les 2-étoiles en rouge et les 3-étoiles en jaune. Bon appétit!