Gastronomie, artisanat, mode... Tout ce qu'il faut savoir sur le premier salon Monaco Méditerranée au chapiteau de Fontvieille

C’est une première. Et une belle promesse. Celle de réunir durant trois jours une partie de la culture méditerranéenne sous le chapiteau de Fontvieille. Six pays bordant le bassin de la Méditerranée seront ainsi représentés lors de ce premier salon Monaco Méditerranée: Monaco, la France, l’Italie, le Liban, la Grèce et la Turquie.

L’idée des organisateurs est de mettre directement en relation le public avec les nombreux artisans, producteurs, fabricants et distributeurs locaux qui seront là pour faire découvrir la diversité de leurs cultures à travers la gastronomie, l’artisanat, l’art et la mode.

Les 2.000 m2 du chapiteau de Fontvieille seront astucieusement agencés en "villages" où des stands promettent d’offrir aux regards comme aux papilles, une multitude de délices aux saveurs originales et variées. La vente des produits pendant le salon permettra aux visiteurs de bénéficier de conseils avisés et d’une gamme de prix direct producteur adaptée à toutes les envies.

Le village "mode et art de vivre"

Le village « mode et art de vivre » se veut être un lieu de rencontre et une source d’inspiration. Une large gamme de vêtements, accessoires, pièces de maroquinerie et bijoux issus des savoir-faire artisanaux a été sélectionnée parmi les designers de chaque pays représenté. Seront également proposés des produits d’ameublement reflétant l’art de vivre diversifié des bords de la Méditerranée.

Le village "art"

Ce premier salon donne aussi aux artistes la possibilité d’exposer leurs œuvres sans passer par l’intermédiaire d’un galeriste. Ainsi, dans le village consacré à l’art, les visiteurs pourront rencontrer et échanger avec des artistes locaux.

Le village "gastronomie"

L’événement est aussi un rendez-vous incontournable pour les gourmets et les amoureux de la gastronomie méditerranéenne. La dégustation de produits locaux sucrés et salés sera l’occasion de faire un tour gourmand des saveurs et des spécialités qui font la fierté des producteurs. Un coin restauration méditerranéenne sera ouvert à tous les visiteurs, ainsi que de nombreuses animations comme des danses folkloriques libanaises, un live cooking, des animations musicales, des chansons monégasques et des défilés de mode.

Savoir+

Vendredi 2 de 10h à 20h, samedi 3 de 10h à 22h et dimanche 4 de 10h à 18h.

Tarif: 5 euros l’entrée pour les plus de 12 ans.

Programme complet sur monacomediterranee.com