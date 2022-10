Gasoil Now, Gaspal, Prix Carburant... Ces applications vous permettent de trouver de l'essence près de chez vous

Elles s'appellent Gaspal, Essence & Co, Prix Carburant ou encore Gasoil Now. Et si elles étaient déjà connues par certaines communautés d'automobilistes, ces applications pour smartphone s'ouvrent, ces dernières heures, au grand public lancé dans sa recherche de stations-essence, alors que la liste de stations confrontées à une pénurie de carburant ne cesse de s'allonger.

Dans le top 5 des applications les plus téléchargées

Un exemple de leur succès? La présence, ce mardi, de quatre d'entre elles dans le top 5 des applications gratuites sur iOS (iPhone). Il s'agit de Gasoil Now, Essence & Co, Prix Carburant et Gaspal. Côté Android, c'est peu ou prou la même tendance: trois d'entre elles dans le top 5 des applications.

"Nous comptons d’ordinaire 3 millions d’utilisateurs mensuels sur le site mobile et l’application. Il y en a eu 1,2 million rien que ce week-end, contre 409 000 lors du précédent", explique au Parisien l'agence de développement nantaise qui se cache derrière Essence & Co. Même succès pour Gasoil Now, qui peut connaître jusqu'à 100.000 téléchargements à la seconde, après un passage dans un journal télévisé.

Que permettent-elles?

Une fois les informations sur votre véhicule remplie (type d'essence, capacité du réservoir et localisation), ces applications vous proposent une carte de la zone de votre choix, avec toutes les stations-essence disponibles et le prix du carburant dans celles-ci. L'application permet, si besoin, de filtrer par enseigne.

À l'instar des applications de navigation type Waze ou Coyote, elles sont participatives. Chaque automobiliste peut déclarer si un carburant en particulier est disponible ou pas. Un moyen rapide de savoir si la rupture est totale et partielle.

Comment les télécharger?

- Essence & Co: cliquez ici pour télécharger l’application sur iPhone, ou ici sur Android.

- Gaspal: cliquez ici pour la télécharger sur iPhone, ou ici sur Android.

- Gasoil Now: cliquez ici pour télécharger l’application sur iPhone, ou ici sur Android.