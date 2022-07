Fromages, jambons, chips... Plusieurs produits alimentaires rappelés pour des risques sur la santé

En ce début de semaine, plusieurs produits alimentaires font l'objet d'un rappel à cause de risque pour la santé, comme le relate Rappel consommateur, le site public des alertes de produits dangereux. Autant de produits qu'il ne faut plus consommer et rapporter dans votre point de vente ou détruire.